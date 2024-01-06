客家鄉親挺李昆澤　管碧玲：李昆澤是客家人最重要的靠山

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車掃後，管碧玲與眾多客家團體鄉親，齊聚李昆澤競選總部，力挺李昆澤，現場包括高雄都會客家聯盟、屏東客屬同鄉會、台中客屬同鄉會，客家藝文團體，欣采樂綜藝團、好客文化藝術團、文華客家藝術團、台灣六堆客家觀光產業協會、美濃商圈等超過60名客家相關團體幹部，齊聚李昆澤競選總部力挺，李昆澤能繼續連任！
管碧玲表示，李昆澤長期關注客家文化發展，也是推動高雄交通與觀光發展的專家，並且李昆澤的堅強、正直是經過考驗的，過去議員時期，他也堅定拒絕議長賄選五百萬！這樣優秀的客家婿郎，支持他是天經地義的！
身為客家女婿的李昆澤表示，客家文傳承是他非常關心的議題，就他目前目前觀察到，客家文化傳承面臨相當嚴重的困境，尤其是都市客家並沒有被列入客庄，導致都市內客家人的資源，實際上比客庄族群還要少，不利於客家文化的傳承與保存。
李昆澤也說，任內力爭取盤花公園建設經費，先期規劃費用550萬，建設經費7262萬、新客家文化園區的兒童遊戲場，總經費1203萬，爭取行政院客委會補助1010萬。同時還推動客語沉浸式非營利幼兒園：總經費1980萬，爭取補助1650萬，打造客家文化傳承的場域。
李昆澤強調：他也大力發展商圈經濟，過去他爭取到商圈經費每年一百萬，接下來商圈經費也爭取加碼到五百萬，擴大商圈發展的能量，並爭取將美濃商圈也納入其中。爭取經費辦理高雄市客家文物館20週年館慶活動計畫、義民廟辦理客家美食節客家文化推廣活動、雄客登慶秋收嘉年華會、客家國際深度交流活動等，推廣客家文化！
最後，李昆澤表示，接下來，他將會持續推動更多有益於客家族群的政策並爭取相關的建設經費，讓客家文化在三民區的傳承能有更穩固的根基。他會繼續努力堅持以最專業優質的問政，完善對於人民權益的保障，懇請所有鄉親總統支持2號賴清德、蕭美琴，立委拜託栽培2號李昆澤，政黨票請投給6號民主進步黨。