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客家鄉親挺李昆澤　管碧玲：李昆澤是客家人最重要的靠山

▲管碧玲與眾多客家團體鄉親，齊聚李昆澤競選總部，力挺李昆澤。（圖／立委李昆澤競辦提供）
▲管碧玲與眾多客家團體鄉親，齊聚李昆澤競選總部，力挺李昆澤。（圖／立委李昆澤競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

力挺李昆澤，海委會主委管碧玲今(6)日與（三民區、苓雅八里）立法委員李昆澤共同進行車隊掃街，並與眾多客家團體及鄉親一同至立法委員李昆澤競選總部，力挺最照顧客家族群的李昆澤。並同聲表示，李昆澤委員長期協助爭取客家群族的福利，對於客家文化的保存非常用心，希望所有的客家鄉親一定要全力支持，一票拉一票！讓李昆澤能繼續連任！

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▲今天李昆澤與管碧玲車掃期間沿途民眾手拿蒜與鳳梨的大型道具，贈送車隊支持李昆澤！（圖／立委李昆澤競辦提供）
▲今天李昆澤與管碧玲車掃期間沿途民眾手拿蒜與鳳梨的大型道具，贈送車隊支持李昆澤！（圖／立委李昆澤競辦提供）
今天李昆澤車掃期間沿途民眾手拿蒜與鳳梨的大型道具，贈送車隊支持李昆澤，更有民眾從二樓探出，手拿自行縫製的李昆澤旗幟大力揮舞，鄉親熱情可見一斑！

▲李昆澤承諾他將會持續推動更多有益於客家族群的政策並爭取相關的建設經費，讓客家文化在三民區的傳承能有更穩固的根基。（圖／立委李昆澤競辦提供）
▲李昆澤承諾他將會持續推動更多有益於客家族群的政策並爭取相關的建設經費，讓客家文化在三民區的傳承能有更穩固的根基。（圖／立委李昆澤競辦提供）
車掃後，管碧玲與眾多客家團體鄉親，齊聚李昆澤競選總部，力挺李昆澤，現場包括高雄都會客家聯盟、屏東客屬同鄉會、台中客屬同鄉會，客家藝文團體，欣采樂綜藝團、好客文化藝術團、文華客家藝術團、台灣六堆客家觀光產業協會、美濃商圈等超過60名客家相關團體幹部，齊聚李昆澤競選總部力挺，李昆澤能繼續連任！

管碧玲表示，李昆澤長期關注客家文化發展，也是推動高雄交通與觀光發展的專家，並且李昆澤的堅強、正直是經過考驗的，過去議員時期，他也堅定拒絕議長賄選五百萬！這樣優秀的客家婿郎，支持他是天經地義的！

身為客家女婿的李昆澤表示，客家文傳承是他非常關心的議題，就他目前目前觀察到，客家文化傳承面臨相當嚴重的困境，尤其是都市客家並沒有被列入客庄，導致都市內客家人的資源，實際上比客庄族群還要少，不利於客家文化的傳承與保存。

李昆澤也說，任內力爭取盤花公園建設經費，先期規劃費用550萬，建設經費7262萬、新客家文化園區的兒童遊戲場，總經費1203萬，爭取行政院客委會補助1010萬。同時還推動客語沉浸式非營利幼兒園：總經費1980萬，爭取補助1650萬，打造客家文化傳承的場域。

李昆澤強調：他也大力發展商圈經濟，過去他爭取到商圈經費每年一百萬，接下來商圈經費也爭取加碼到五百萬，擴大商圈發展的能量，並爭取將美濃商圈也納入其中。爭取經費辦理高雄市客家文物館20週年館慶活動計畫、義民廟辦理客家美食節客家文化推廣活動、雄客登慶秋收嘉年華會、客家國際深度交流活動等，推廣客家文化！

最後，李昆澤表示，接下來，他將會持續推動更多有益於客家族群的政策並爭取相關的建設經費，讓客家文化在三民區的傳承能有更穩固的根基。他會繼續努力堅持以最專業優質的問政，完善對於人民權益的保障，懇請所有鄉親總統支持2號賴清德、蕭美琴，立委拜託栽培2號李昆澤，政黨票請投給6號民主進步黨。

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