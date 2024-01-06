台南天子門生鳳鳴社 前甲元祐宮公演

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前甲元祐宮建成首醮，自去年12月16日豎立燈篙開始，今天下午4時燃放山燈水燈，廣邀各路水魂、山魂參與明天下午的普度盛會，1月4日由主神李府元帥爺恭送交誼境列位尊神暨遊外境、15日謝燈篙、20日送天師後劃下休止符。
依台南市區廟宇建醮的慣例，張天師登殿鑑醮後，每天都會安排餘興節目娛神，前甲元祐宮從去年12月31日天師登殿起，邀請明華園天字團連演 4天歌仔戲，1月4日晚改為正和軒的北管，5日晚力邀甫復社的大銃街「台南天子門生」鳳鳴社先在天師前演出南管音樂，接著再到內殿為李府元帥爺和眾神明再唱數段。由於鳳鳴社不收酬勞，因此，元祐宮建醮主任委員李金井特別打造一面建醮錦旗答謝。
優雅又帶點哀愁的南管和喧鬧的北管有天壤之別，鳳鳴社的「太平歌」屬南管音樂，鳳鳴社昔日是元和宮4大軒社之一，72年前因領導斷層而解散，前年8月在商滿生紀念館執行長商毓芳和已逝團長王生之子王國清等人奔走下復社，矢誓要把失去72年的鳳鳴社御前清音給唱回來。
今天晚上再由南聲社的南管接力。南聲社近幾年在一群有心人士努力下，期待在台南市各區傳承，但上課地點和學員難覓，後來在元祐宮總幹事李宗太促成下，目前在元祐宮開班推廣，今晚6人的演出算是一場小型成果展。