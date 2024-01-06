明天溫度狂降6°C！下週冷氣團「探12°C低溫」　投票日2地區有雨

我是廣告 請繼續往下閱讀
明（7）日桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，受到東北季風影響，低溫降幅不大、白天高溫轉涼明顯，北部、中北部今白天高溫約23度左右，明高溫剩下攝氏17度，溫差高達攝氏6度，中部攝氏12度至24度，南部攝氏14度至26度，東部攝氏17度至21度，中南部日夜溫差達攝氏10度以上，提醒民眾須留意。
東北季風增強影響到下週一（8日）清晨，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，白天，白天東北季風開始減弱，不過下週二（9日）華南雲雨區東移，雨區擴大，除了南部平地降雨機率低外，全台都有短暫雨，北部降雨較持續，3500公尺以上的高山有降雪機會，下週三後（10日）水氣減少，僅迎風面北部、東半部有局部短暫雨。
林定宜提醒，下週三清晨有冷氣團南下，北部、東北部整天都會轉冷，預測北部攝氏13度至18度，中部攝氏14度至22度，南部攝氏16度至25度 東部攝氏16度至20度，各地越晚越冷，最低溫時機在下週三晚上到下週四清晨，北部低溫探攝氏12度、中部攝氏13度、南部攝氏15度、東部攝氏15度，大陸冷氣團影響到下周四白天。
下週六總統大選（13日），台灣吹東風，整體天氣狀態穩定，下一波天氣系統還沒開始影響，不會太冷，僅東半部有局部短暫雨、北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，北部白天高溫達攝氏20度以上，中部在攝氏22度以上、南部攝氏24度以上