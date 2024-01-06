羽田機場又出狀況！地面作業車撞壞海保機機翼 國土交通省調查中
日本海上保安廳MA722巡邏機與日航JAL516班機，2日晚間在東京羽田機場跑道上相撞，造成海保廳飛機上人員5死1重傷的悲劇，而今（6）日有日本媒體爆料，事實上在兩機相撞的重大意外過兩天後，羽田機場在4日又發生一起地面作業車擦撞海上保安廳噴射機的意外，雖沒人因此受傷，但造成海保機機翼嚴重受損，出現裂縫，無法執行飛行任務。國土交通省已對此事故展開調查。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《讀賣新聞》報導，意外發生在4日傍晚6點左右，當時海上保安廳LAJ501噴射機停放在羽田機場國際航廈與B跑道中間的停機坪，遭到日本航空子公司外包業者使用的地面作業車擦撞，由於並無人在飛機上，沒有造成人員受傷，但擦撞事故導致飛機機翼嚴重受損變形，無法執行飛行任務。
目前LAJ501噴射機還在評估確切損壞程度，暫無復飛時間表，國土交通省已對此事故展開調查。
LAJ501噴射機搭載高性能雷達與紅外線搜索設備，能夠勝任往返日本與美國之間的長途飛行任務，2005年以來，海上保安廳在羽田基地部署了2架LAJ501噴射機。
羽田機場是全球最繁忙的機場之一，在能登半島強震後，羽田機場又多了許多海上保安廳的飛機頻繁起降執行救災任務，可能因此增加忙中出錯的機率。詳細意外原因，仍待國土交通省調查釐清。