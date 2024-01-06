涉性騷立委政見會狂飆國罵！假牙罵到噴飛　大喊「我投給侯友宜」

巷仔內／反廢死也瞎扯！中共介選成民進黨新神主牌　低估人民智商

▲賴清德表示，反廢死也是中共介選。（圖／資料照片）
▲賴清德表示，反廢死也是中共介選。（圖／資料照片）

記者余祥／特稿

2024年總統大選倒數計時，民進黨「抗中保台」、「非核家園」神主牌失靈，民進黨總統候選人賴清德又想了新招「中共介選」，賴清德不但把民進黨立委羅致政不雅影片流出推給中國，連近日震驚社會的國三生割頸案引發廢死與否討論，賴清德竟也可以無限上綱到「中共介選」，令人無言以對，沒有良知到用中國議題回應民眾對於校園安全的質疑，只能說民進黨真的不能沒有中國共產黨，中共真是民進黨每到選舉的最佳戰友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨一向習慣在各式選戰操作抗中保台牌，2020年成功營造亡國感，讓年輕人紛紛返鄉投票，讓民進黨蔡英文一舉拿下817萬票，創下最高票紀錄，2022年縣市長選戰，民進黨一樣還想複製抗中保牌的勝選模式，同樣炒作票投國民黨縣市長候選人就是支持習近平，但以失敗收場，國民黨2022年大勝，拿下15縣市長，如今到了2024年總統選戰，民進黨又再故技重施。

只不過，在這場選戰中，抗中保台並未發酵，頂多只是綠營鞏固既有支持者的手段，或許是中間選民對這口號實在太膩，又或是民進黨操作過了頭引發反效果，又或是本土派的國民黨總統候選人侯友宜與親美到不行的國民黨主席朱立倫無法真正讓民進黨扣上紅統的帽子。

無論理由是什麼，民進黨都沒有學到教訓，既然芒果乾賣不了，那就換個方式改打「中共介選」，最早是在民進黨立委趙天麟外遇中國籍小三時，民進黨就想用中共介選來敷衍了事，但無助輿論發酵，最後趙天麟仍黯然退選；日前行政院副院長鄭文燦也被爆料開房間的影片，直到近日民進黨立委羅致政不雅影片外流，賴清德還是一再護航，用「中共介選」規避民進黨人士私德有問題的事實。

賴清德包庇陷入桃花危機的民進黨人士也就算了，最離譜的是，當發生國三生遭割頸而亡這樣震驚社會的重大案件時，重新引發了廢死及反廢死的討論，賴清德面對廢死立場質疑時，不但沒有正面回應，還瞎扯特定臉書協同使用帳號將新北割頸案連結廢死是中國介選，連反廢死都可以扯到中國介選，真的令人大開眼界、刷新三觀。

面對社會質疑、民進黨施政不利，賴清德想用「中共介選」就想高高舉起、輕輕放下，不但顯示了賴清德的態度傲慢，更證明了賴清德沒有面對問題、解決問題的能力，遇到質疑永遠只有101招推給中國，這樣沒有承擔的總統人選，民眾可以託付信任嗎？一再用中共介選當藉口，更是低估台灣人民的智商。

更多「2024大選」相關新聞。

法務部將新住民列中國介選首位　趙少康批民進黨太恐怖、沒有良心

反廢死是中國介選？朱立倫大酸：賴清德頭髮不整齊也是中國介選

影／賴清德稱反廢死是中國介選　趙少康轟對受害家屬二度傷害

賴清德力挺羅致政！批「性愛影片」是中國介選　國台辦說話了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選