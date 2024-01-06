巷仔內／反廢死也瞎扯！中共介選成民進黨新神主牌　低估人民智商

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只不過，在這場選戰中，抗中保台並未發酵，頂多只是綠營鞏固既有支持者的手段，或許是中間選民對這口號實在太膩，又或是民進黨操作過了頭引發反效果，又或是本土派的國民黨總統候選人侯友宜與親美到不行的國民黨主席朱立倫無法真正讓民進黨扣上紅統的帽子。
無論理由是什麼，民進黨都沒有學到教訓，既然芒果乾賣不了，那就換個方式改打「中共介選」，最早是在民進黨立委趙天麟外遇中國籍小三時，民進黨就想用中共介選來敷衍了事，但無助輿論發酵，最後趙天麟仍黯然退選；日前行政院副院長鄭文燦也被爆料開房間的影片，直到近日民進黨立委羅致政不雅影片外流，賴清德還是一再護航，用「中共介選」規避民進黨人士私德有問題的事實。
賴清德包庇陷入桃花危機的民進黨人士也就算了，最離譜的是，當發生國三生遭割頸而亡這樣震驚社會的重大案件時，重新引發了廢死及反廢死的討論，賴清德面對廢死立場質疑時，不但沒有正面回應，還瞎扯特定臉書協同使用帳號將新北割頸案連結廢死是中國介選，連反廢死都可以扯到中國介選，真的令人大開眼界、刷新三觀。
面對社會質疑、民進黨施政不利，賴清德想用「中共介選」就想高高舉起、輕輕放下，不但顯示了賴清德的態度傲慢，更證明了賴清德沒有面對問題、解決問題的能力，遇到質疑永遠只有101招推給中國，這樣沒有承擔的總統人選，民眾可以託付信任嗎？一再用中共介選當藉口，更是低估台灣人民的智商。
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