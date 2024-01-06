孫燕美認2019年情轉淡！隔年還發文讚孫燕姿「妳很棒」 原因曝光
樂壇天后孫燕姿的醫生小妹孫燕美，昨（5）日突然在微博宣布和二姊孫燕姿斷絕關係，手足反目的家務事檯面化，原因是孫燕美20多年來都活在巨星姊姊的陰影之下，沒有自我，加上認為雙親長期偏袒，積累已久的壓力爆發，才選在生日前夕公布這項決定。其實孫燕美透露2019年和孫燕姿感情已經很淡，但她隔年還是發文稱讚做公益的姊姊「妳很棒」，字裡行間流露驕傲之情。
記者楊穎軒／綜合報導
孫燕姿2003年當紅之際突然休息一整年，原因是罹患憂鬱症，2020年10月10日她參加新加坡世界精神衛生日音樂會，獻唱代表作〈克卜勒〉、〈遇見〉，曾經在精神醫院工作半年的妹妹孫燕美發文：「OMG！你們都很棒！感動了！」並標記孫燕姿帳號，孫燕姿留言：「我妹妹很棒！」孫燕美回覆：「我這姊姊還算可以吧！」姊妹情深表露無遺。
怎料，才過3年，血濃於水的親情對孫燕美來說蕩然無存，即使有網友試圖勸合，「姊妹是父母帶來的朋友，只是認識的早而已，做自己要快樂」，孫燕美說：「以前也是最要好的朋友，天下無不散之筵席。」並附上一個哭笑不得的表情符號。
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