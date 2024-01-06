《帝王條款》學生上台領獎了！「211字感言」曝光：我很愛畫畫
桃園市某國中黃姓學生以《帝王條款》為主題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，引來百萬網紅Cheap質疑是「赤裸裸的歧視」，事後Cheap卻反遭炎上，引起熱烈爭議。而今（6）日教育部舉辦全國學生美術比賽頒獎典禮，黃同學不接受訪問，但已提前擬好211字感言，內容除了感謝大家的支持，也表示「我很愛畫畫，我會繼續努力，希望以後可以出更多更好的作品」。
記者賴禹妡／綜合報導
全國學生美術比賽頒獎典禮於今日下午登場，黃同學已事先透過教育部表達不願接受訪問，但已提前準備好感言文字稿。黃同學表示，今日來台北參加頒獎典禮，心情很期待、興奮，但因為緊張，擔心回答問題說錯話，因此用文字來表達感言。
黃同學除了感謝大家對他的關心，同時也謝謝不認識的叔叔阿姨替他加油打氣，以及指導老師及家人的支持，並寫下「謝謝很多人喜歡我的畫，還有很多迷因梗圖好酷好有創意，比我的畫（帝王條款）還厲害」。黃同學也透露，自己很愛畫畫，未來會繼續努力，希望可以畫出更多更好的作品，「再次謝謝大家，鞠躬感謝」。
黃同學在112學年度全國美術比賽，漫畫類國中普通班組（含技藝班）中，以《帝王條款》為主題，畫了一名「皇帝行人」牽著一隻烏龜緩慢行走在斑馬線上。他在創作理念中提到，即使法令要求行人優先，但大家在過馬路時也應快速通過，「不能像皇帝般霸道行走」。
沒想到卻引來Cheap在臉書上發文怒批，「真的很可悲，我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立臺灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。事件爆發後掀起兩派論戰，但隨後風向逆轉，許多人力挺學生創作自由，Cheap也發文道歉，事件至此落幕。