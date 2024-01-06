快訊／大樂透頭獎飆1億！「1/5最新獎號」出爐　中了2024爽退休

《帝王條款》學生上台領獎了！「211字感言」曝光：我很愛畫畫

▲桃園市某國中黃姓學生以《帝王條款》為主題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，一度因Cheap引發爭議，今日黃同學出席頒獎典禮。（圖／取自臉書）
▲桃園市某國中黃姓學生以《帝王條款》為主題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，一度因Cheap引發爭議，今日黃同學出席頒獎典禮。（圖／取自臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

桃園市某國中黃姓學生以《帝王條款》為主題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，引來百萬網紅Cheap質疑是「赤裸裸的歧視」，事後Cheap卻反遭炎上，引起熱烈爭議。而今（6）日教育部舉辦全國學生美術比賽頒獎典禮，黃同學不接受訪問，但已提前擬好211字感言，內容除了感謝大家的支持，也表示「我很愛畫畫，我會繼續努力，希望以後可以出更多更好的作品」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
全國學生美術比賽頒獎典禮於今日下午登場，黃同學已事先透過教育部表達不願接受訪問，但已提前準備好感言文字稿。黃同學表示，今日來台北參加頒獎典禮，心情很期待、興奮，但因為緊張，擔心回答問題說錯話，因此用文字來表達感言。 

黃同學除了感謝大家對他的關心，同時也謝謝不認識的叔叔阿姨替他加油打氣，以及指導老師及家人的支持，並寫下「謝謝很多人喜歡我的畫，還有很多迷因梗圖好酷好有創意，比我的畫（帝王條款）還厲害」。黃同學也透露，自己很愛畫畫，未來會繼續努力，希望可以畫出更多更好的作品，「再次謝謝大家，鞠躬感謝」。 

▲《帝王條款》搶下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，引發cheap發文怒轟評審。（圖／PTT）
▲今日教育部舉辦全國學生美術比賽頒獎典禮，創作《帝王條款》獲獎的黃同學不接受訪問，但已提前擬好感言，內容是感謝眾人的加油打氣。（圖／翻攝自PTT）
黃同學在112學年度全國美術比賽，漫畫類國中普通班組（含技藝班）中，以《帝王條款》為主題，畫了一名「皇帝行人」牽著一隻烏龜緩慢行走在斑馬線上。他在創作理念中提到，即使法令要求行人優先，但大家在過馬路時也應快速通過，「不能像皇帝般霸道行走」。    

沒想到卻引來Cheap在臉書上發文怒批，「真的很可悲，我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立臺灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。事件爆發後掀起兩派論戰，但隨後風向逆轉，許多人力挺學生創作自由，Cheap也發文道歉，事件至此落幕。 

▲百萬網紅Cheap日前在臉書上點評全國性美術比賽得獎作品《帝王條款》，要求追回獎項，引發爭議。（圖／Cheap臉書）
▲Cheap在臉書上點評全國性美術比賽得獎作品《帝王條款》，要求追回獎項，引發爭議。（圖／取自Cheap臉書）

Cheap轟《帝王條款》！校方重新發文祝賀　得獎學生：將快樂創作

《帝王條款》真人版現身超狂！準備衣服僅花4天　成品照被讚爆

Cheap戰《帝王條款》得獎！作品神亮點被發現　學生理念全看懂了

批評《帝王條款》反遭出征！Cheap曝「轉念內幕」：那就不是我了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選