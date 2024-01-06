1張票10代情　郭倍宏盼1人拉10票把他送進立法院

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郭倍宏表示，這是第一次有台派人士進入立法院，不要說昨日的民進黨叫台派，昨日仿彿是上世紀以前的事了。郭倍宏強調，第一次有高雄在地人進入國會，勇敢向國際社會喊，我的名字叫台灣，不叫中華民國。
郭倍宏說，如果你不喜歡叫台灣，那就來全民公投，看是要選名字，台灣好還是中華民國好？至少讓全民有選擇的機會，而不是強迫我們只能叫中華民國。郭倍宏認為，台灣不是地名，恆春才是地名。台灣不是選舉期間才拿出來用，選後又龜縮回去變中華民國。
郭倍宏指出，高雄是台灣南都，是南部人的驕傲，高雄人值得更好的生活，我們這個選區十幾年來ㄧ成不變，同一個政黨同一個民代做太久了，沒有新意，沒有改變，只會原地踏步走。
郭倍宏強調，他雖然不是年輕面孔，這個城市需要專業城市工程師，幫整個城市好好規劃把脈，需要的是有成功經驗的人士，有經驗、年資深反而是他得天獨厚的優勢了。
郭倍宏也反問大家，有人說要換年輕世代接棒，年輕人如果連城市治理都不懂，國家管理更是空白一片，只遵從黨意變成投票工具人，這樣能為高雄人做出什麼樣的貢獻？他質疑，如果黨決定一切，年輕從政人士只有完成黨交付的任務，對選民的負託永遠擺在黨的後面，這是高雄人需要的國會議員嗎？
郭倍宏指出，他可以落落長，長篇大論談治國理念，可惜，他選的職位是立委。立委這一關是非常辛苦的關卡，熟悉他的友人知道，國會議員只是他的中繼站，當台灣一天不是正常化的國家，他一天不會放棄追逐台灣成為正常化國家的夢想。夢想很遠也很近，唯獨我們先突破最困難的這一關，送他進國會當個稱職的立委，我們的夢想才能越來越接近現實。
郭倍宏也感動的說，競選活動十一個月來，他感受到鄉親們對他滿滿的熱情溫度，只剩一週時間，這些熱情溫暖將不再是肢體語言，而是化成一張張選票，所有的辛苦努力才算值得了。郭倍宏說，他不是一個人，是高雄第六選區數十萬人的寄託。
郭倍宏強調，每一張選票代表每一分感動，過去有人愛說一張票一世情，因此，郭倍宏喊出，ㄧ張票十代情，未來的十代，代代相傳，因為你的一張票，讓我們當個負責任的台灣人，不要讓我們的下一代承擔我們這一代做不到的事。
郭倍宏最後也高喊，做一個勇敢的台灣人！改變，就從現在開始。因為你願意改變，換人換黨換腦袋，做一個負責任的台灣人，跟他一起前進好嗎 ？