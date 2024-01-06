富邦尾牙席開1500桌！蔡明興送大禮　年終平均7.75個月、加薪逾4%

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蔡明興開場致詞時表示，回首2023年全球景氣受到國際通膨、升息壓力、地緣政治緊張所影響，動盪起伏，每項因素對金融業都是巨大挑戰。所幸在同仁的團結合作與努力不懈下，依舊繳出亮眼表現，各子公司營運穩健、屢創佳績，累計至2023年前11月穩居金控獲利龍頭寶座。2023年4月，台北富邦銀行及日盛銀行、富邦證券及日盛證券、富邦期貨及日盛期貨並順利合併，繼2022年正式合併日盛金、完成「金金併」第一階段任務後，持續發揮整併綜效與價值，提供客戶更多元、優質的商品與服務。他也期勉能秉持「誠信、勤儉、謙和」的3信條精神，落實「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，克服2024年種種挑戰，再創佳績。
富邦集團董事長蔡明忠致詞時，除感謝富邦同仁的努力，也強調即使公司已逐漸走出防疫險影響，仍須謹記總裁蔡萬才的教誨，做好風險控管，方能永續經營。他並鼓勵同仁，身處在掌握資金的金融業，面對更加嚴峻的氣候風險與挑戰要肩負起更重要的角色，期待富邦集團能達成兩大目標：邁向永續社會，共促台灣淨零轉型、擴大集團合作創新，正向力量回饋社會。
蔡明忠也提到，富邦金與台灣大哥大去年共同捐贈中央研究院1000萬元研發獎勵金，鼓勵研究人員投入「去碳燃氫、地熱、海洋能」等三大淨零科技，成功促成中研院團隊成功串接台電小型商用發電機組，發出「去碳燃氫」的第1度電，立下台灣潔淨能源發展的里程碑。集團並持續擴大正向力量回饋社會，富邦慈善基金會今年已連續第八年捐贈創世基金會，總計捐助金額為1300萬元，希望替即將到來的龍年增添溫暖，幫助寒士及植物人過個好年。
蔡明興會前受訪也送給員工大禮，強調今年年終獎金跟績效有關，平均中位數有7.75個月，最高可達20個月， 而且通膨高，加薪一定要的，加薪幅度會參考消費者物價指數，這幾年也都有相當幅度的加薪，通膨高就會高一點，應該會跟軍公教加薪差不多，會好一點，當然，這也會看績效，最高加薪幅度有的可達2、3成。