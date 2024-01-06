于美人選前之夜最後衝刺！演唱會「上千人塞爆龍山寺」畫面超壯觀
無黨籍立委候選人于美人，趁著今（6）日選前之夜做最後衝刺，特地在萬華龍山寺舉辦演唱會，與現場上千位民眾狂歡，還有許多演藝圈大咖好友輪番表演，現身力挺于美人。稍早，葉璦菱打頭陣帶來經典夯曲〈漂亮一下〉、〈愛你一萬年〉。
記者詹鎰睿／台北報導
于美人去年12月先是在萬華地區舉辦造勢演唱會，一度造成當地交通阻塞，湧入上百位民眾爭相力挺，最後還由秀場天后張秀卿壓軸，炒熱氣氛。活動結束後，于美人更搶先透露，會在今晚舉辦第二場演唱會來回饋地方鄉親，並請到王彩樺、陳孟賢、鄧品硯、許志豪、張文琦等多位大咖歌手齊聚萬華龍山寺熱鬧開唱。
《NOWnews今日新聞》記者到場發現，人潮越來越多，直接把萬華龍山寺前面廣場塞爆，現場粗估上千位民眾到場，由於鄰近萬華夜市與公園，所有路人通通停下來觀看，欣賞歌曲，大家也都相當熱情，跟著葉璦菱吶喊齊唱。
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