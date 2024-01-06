金融股有望補漲！富邦金股利現金續搭配股票 蔡明興：會比去年好
富邦集團今（6）日在南港展覽館舉辦謝年會，富邦金控董事長蔡明興會前受訪時表示，去（2023）年獲利會比前一年好一點，即便沒好很多，今年現金股利會比去年好，股票股利也會繼續發，並會搭配資本公積，股利不會縮水。同時，他也預估，今年歐美一定會降息，雖然不利股市，但去年金融股較沒漲到，不只富邦金，大家都沒什麼漲，金融股有補漲的機會。
記者顏真真／台北報導
蔡明興說，富邦金除今年現金股利會比去年好，股票股利也會繼續發，因為發現股票股利發放效果很好，每年都有填權，投資人也滿喜歡的，這也是股東建議股利發放搭配股票，當然也不可能全部發股票，富邦金從善如流，這幾年都有配股票，而且很幸運都填權，加上也有足夠的資本公積和累積的未分配盈餘，因此，今年仍傾向現金搭配股票股利的方向，且不會較去年縮水。
此外，他也提到，目前歐美通膨都有下降逐漸接近2%目標區，只是之前升息效果仍未完全反映，預估通膨還會再降，加上美國現在利率這麼高，房貸利率高達8%，怎麼可能付得起，這會嚴重影響經濟，若不降息，經濟會出現衰退，因此，他預期歐美今年都會降息。
至於降息對金融業的影響， 蔡明興說有利有弊，對股票比較不利，對債券有利，股票就要看如何選股，而台股2024年開市4天已跌逾400點，他說，去年已漲一波，大家基期都比較高，今年若沒辦法繼續成長的，股票要漲較困難，尤其台股去年底也漲滿多的，外資匯入資金太大，新台幣升值太快，過完年就回貶，也影響到股市，一方面美股也拉回，重量級科技股跌很多，台股以科技股為主，所以也都掉下來。
對於外資看好金融股，尤其首選富邦金，股價上看74元，蔡明興覺得去年金融股比較沒漲到，不只富邦金，大家都沒什麼漲，去年都漲科技股，金融股有補漲的機會，今年獲利動能希望比去年好。
面對國泰人壽將以公開募集方式、發行10年期以上累積次順位普通公司債，上限達到新台幣500億元，創下歷來最大規模，富邦人壽是否也這樣的計畫？蔡明興說，各家應該會根據規模及經營情況多少會發一點。