彩券要這樣買！「最懂台彩的男人」曝中獎祕訣 頭獎機率秒高8倍
2024年到來，第5屆公益彩券也於元旦熱鬧開賣，全國各地不少民眾湧入投注站買彩券試手氣。台彩董事暨中國信託資產管理副董事長黃志宜，身為「最懂台彩的男人」，經營彩券超過16年，握過許多頭彩得主的手，因此有「百億黃金右手」之稱，他也分享2個購買威力彩及大樂透的彩券中獎祕訣，有望將頭獎機率提高8倍。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《財訊》報導，黃志宜指出，大樂透建議可以選擇「系統選號包牌」，從49個號碼中選定7個號碼包牌，只要花350元就能大幅提高中獎機率。此外，威力彩第2區非常重要，黃志宜建議可以包牌第2區8個號碼，如此一來中頭獎的機率，就會從2200萬分之一提高到275萬分之一，等同於提高8倍，且還只需花800元，尤其是威力彩連槓好幾期時，更值得包牌。
事實上，第5屆公益彩券於元旦熱鬧開賣，台彩公司表示，刮刮樂於第5屆首日隆重推出包含「大發利市」、「無敵開獎機」、「招財進寶」、「百萬年終獎金」、「聚寶盆」、「柿柿如意」共6款新品，總獎項超過1593萬個，總獎金逾新台幣65億元，讓民眾在新的一年就能嚐鮮，順便試試手氣。
第5屆公益彩券首日近5300家電腦型彩券投注站同時上線營業、全國53000多名立即型彩券經銷商將可銷售第5屆首發刮刮樂新品，第5屆公益彩券全國共計有432個批售兌獎處，包含中信銀行、華南銀行、第一銀行、農會與信用合作社，相比第4屆共計新增18家立即型彩券批售兌獎處。