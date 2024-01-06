▲酒癮難戒！酒駕再違規率6.9%　醫籲「這樣做」還給所有人安全用路環境

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酒駕醫療介入計畫 量身打造治療計畫成癮防治科醫師侯育琪表示，飲酒問題可以透過醫療（如藥物或心理治療）來減輕其衍生之相關問題，松德院區自民國104年開始和司法系統合作，由地檢署轉介因酒駕而觸犯公共危險罪之個案至松德院區接受身心評估與相關處置。
這個酒駕個案醫療介入計畫至今已經服務超過500人。除了評估飲酒相關問題，醫師也會評估及處理其他精神科共病（如焦慮、憂鬱、失眠、幻覺、妄想、自殺、暴力…等）以及內科共病（如肝腎功能異常、尿酸過高…等）。此外，每位個案皆有專屬個案管理師為個案量身打造適當的治療計畫（包含簡短介入、心理治療、資源轉介…等），並在治療結束後再持續關懷個案一年。
酒駕再違規率6.9% 低於未參與者根據松德院區醫師黃名琪於民國112年發表在國際知名期刊“運輸研究:交通行為與心理學”的研究顯示，接受酒駕醫療介入計畫達一年的個案在治療結束之後的一年，酒駕再違規率約為6.9%，顯著低於未進入本計畫者(15.4%)。此外，飲酒使用問題（飲用量、飲用頻率、酒精渴求程度）、情緒問題（焦慮、憂鬱）皆有顯著改善。這些結果顯示，酒駕醫療介入計畫可為酒駕再犯與心身困擾帶來顯著的效益。
酒駕零容忍 酒後不開車找代駕酒駕零容忍已是全民共識，為避免無辜的生命再因酒駕行為受害，除了持續提倡「酒後不開車找代駕」，亦期待此研究實證可以提供當局參考，給予酒駕者適當醫療，以降低再犯，還給所有人更安全的用路環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60443
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