療癒畫家黃琯予小店辦畫展 免費招待百人吃越南河粉

療癒畫家黃琯予今天別開生面，在台中市美蘭越南料理店開個展，並且還免費招待百碗牛肉河粉，與民眾分享喜悅。黃琯予表示，此次畫展是以兔子及風景為主題，在小店舉辦個展，希望讓藝術貼近民眾，也盼帶動台灣與越南間飲食文化交流。
記者金武鳯/台中報導
出生在南投埔里的黃琯予，自小跟隨父親黃憲仁學習繪畫，因為天賦與觀察入微，年紀輕輕便以療癒風格聞名，近幾年更在國內外獲得很多大小獎肯定。今年初，黃琯予才在韓國獲得韓國文化藝術研究會所頒予西洋畫大獎，而且獎狀上標示國名是“中華民國”，為國爭光讓黃琯予特別開心。
黃琯予返台後，為分享在韓國贏得大獎喜悅，特別選在友人經營的美蘭越南料理餐廳辦畫展，精選在韓國參展的20幅油畫作品，預計展出一周。她笑說，之所以選在庶民美食小店展出作品，一方面是要拉近民眾與藝術距離，方便上門消費的客人，一邊賞畫，一邊吃美食，更貼近庶民生活。另一方面也希望能帶動台越間飲食文化交流，拓展民眾國際視野。
黃琯予表示，此次展出作品是以兔子與風景為主題，象徵每個人內心最柔軟的主角，她以不同背景襯托，有雪景、豐年季、汶萊風俗等，就是要引領民眾跟隨她的視角和足跡，看見這個世界的美好，進而保留內心最純粹的自己。
為鼓勵民眾進店賞畫，黃琯予特別在畫展首日舉行「看畫，免費吃河粉」，前100名可以免費品嚐熱騰騰的越南牛肉河粉，吸引不少人進場。有人笑說，第一次碰到賞畫還有美食吃這等好事。對於黃琯予筆下超萌的群兔作品，直誇好可愛，真的很療癒。