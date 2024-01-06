王義川返鄉籲左楠鄉親團結 盼搶救李柏毅、搶救王義川
民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅今（6）日下午偕同不分區立委候選人王義川，於在楠梓鳳屏宮舉辦「廟口開講」，李柏毅指出，只要總統得票率過40％，自己與王義川就會當選，民進黨在國會也可以順利過半。他向鄉親喊話，自己要成為建設立委，在中央繼續為台灣、為左營楠梓打拚，希望大家搶救李柏毅、搶救王義川。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅今（6）下午偕同不分區立委候選人王義川兩人除在現場開吃楊寶寶、丹丹等在地美食外，李柏毅還送「生髮水」給王義川，希望可以照顧他過度操勞的頭髮。王義川笑說，只要大家給他信心，讓他前進國會，自己的頭髮一定會越來越多，引起眾人哄堂大笑。
王義川提到，自己許多親戚就住在楠梓後勁，未來這裡即將迎來台積電進駐，龐大的就業機會將帶動地方產業與發展，這就是「選對的人晶圓廠，選錯的人賽馬場」。現在韓國瑜被列為國民黨不分區第一名，分明就是忽視高雄人的聲音，民進黨一定要國會過半，才能避免韓國瑜成為立法院長。
王義川強調，現在高雄人已經找回當年光榮感，從演唱會經濟、海音中心的精彩活動，讓外地人假日都會來到高雄玩，與過去韓國瑜當市長時，高雄人不敢承認自己家鄉不同了。希望大家要選對的人、走對的路，用國會過半成績，讓高雄繼續建設，不讓台灣陷入空轉的窘境。
李柏毅早上與陳其邁車掃拜票，下午與王義川舉辦「廟口開講」，下一個行程在勞動部長許銘春陪同下至市場拜票和車隊掃街。李柏毅表示，會把握最後階段每分每秒，會用盡全力爭取所有鄉親認同。