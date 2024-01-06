《在路上》雙駕駛助選王美惠　蔡英文讚：沒看過這麼接地氣的立委

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蔡英文說，自己要感謝大家，在當總統的時候大家一起努力，有好的時候，也有比較不好的時候，但有時候很滿意，有時候也是會在罵蔡英文。不論如何，最後都選擇支持蔡英文，她要謝謝所有的鄉親，這8年來對她的支持，如今520就要畢業了，所以一定要有人接手，拜託鄉親把3次支持蔡英文的精神拿出來，支持賴蕭配，讓他們兩個高票當選。
蔡英文說，前幾天《在路上》的影片，很多人都說好像就這樣再見了，心裡有點感傷，雖然自己520畢業，但她還在，過去4年，讓國家可以在困難裡面度過重重難關，在開車時，賴清德幫忙，讓台灣在風雨中，在各種挑戰中，在對的方向上穩穩的往前走，而下周六就要投票了，選對的人，支持賴清德跟蕭美琴，讓他們繼續開這一台車，繼續讓台灣人走對的路。
蔡英文也說，自己從沒有看過像王美惠這樣的民代，騎著一台摩托車跑遍嘉義市，這表示她跟每個人都有直接接觸的機會，這就是鄉親們要的在地立委，知道在地人民需求，知道感受什麼？還是抱怨什麼？這才是真正接地氣。這樣的立委，不但接地氣，更重要的是在國會裡，王美惠是最堅定支持政府的政。
蔡英文說，有些法案社會確實有一些不同看法，但執政者必須要選擇，選擇那條路的時候，當然希望國會可以支持，過去看到我們的國會議員，雖然他們自己本身也有壓力，可是民進黨的立法委員，尤其是王美惠始終支持行政部門的立場，始終支持蔡英文的選擇，所以自己很感謝王美惠，希望她繼續高票連任。更強調王美惠在立院總是一馬當先。
蔡英文說，台灣能夠走對的路，做到這三件事，都是因為自己有台灣人民的大力支持。過去2次大選，大家支持她，2016年贏300萬張票，2020年拿到817萬張票，這一次也拜託大家給賴清德跟蕭美琴最高的票數，「我一點都不在意他們兩個的票超過我。」
最後蔡英文也說，國會也一定要過半，國會不過半就像一台車子沒有引擎，距離投票還剩一個禮拜，她相信大家一定會去投票，「我已經把鑰匙交給他。」
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