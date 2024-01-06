低門檻又掙錢！他點名6行業「未來10年最賺」 1職業收入暴增5倍
現在接近過年，許多人都打算在年後轉職，而百萬YouTuber「77老大」近期就拍片預估，未來10年最賺錢的6個行業，且還不需具備超專業的高門檻，這些行業貼近生活又能賺大錢，其中「自媒體經濟」未來收入還能暴增5倍以上，同時現在又是素人入行最好的時機，是他最看好的行業。
記者賴禹妡／綜合報導
77老大首先點名「寵物經濟」，現代受到少子化影響，越來越多人願意花錢在貓狗、寵物上，不但飲食方面越來越高規格，就連周邊商機也越來越多樣，包含寵物餐廳、友善飯店、寵物溝通、訓練、聯誼、殯葬，甚至還有寵物靈媒，因此77老大建議「可以思考提供人服務的事情，怎麼轉移到寵物身上」。
77老大接著提到「自媒體經濟」，自媒體經濟不只現在賺錢，未來10年還會暴增5倍以上，雖然現在長影音逐漸被淘汰，但這只是自媒體的其中一種表現形式，而非本質，「只要能跟用戶、粉絲產生互動、流量，它就很值錢」。尤其現在短影音興起，更是素人踏入自媒體界最好的時機。
第三個行業則是「悅己經濟」，77老大指出，現代許多年輕人單身、晚婚、沒小孩，因此更願意將錢花在「創造幸福感的事情上」。悅己經濟包含自我寵愛、自我提升、增加幸福感的類別，範圍非常廣泛，重點就是「創造一種舒適的體驗感」，因此又稱「儀式感經濟」。
「懶人經濟」為第四個行業，77老大表示，其中商機就是「自己沒空做、不想做，但又必須做的事」，未來大家會寧可省下時間，交給專門的人做，包含外送、居家清潔、搬家、嬰兒照顧、遛狗等，都算是懶人經濟的一環。
77老大最後點名「養生商機」及「銀髮經濟」，他直言現代人比起死更怕老，因此能提供讓人更年輕、健康的商品與服務，「絕對就是發大財的」。舉凡醫美、健身、健康食品、養生餐都屬於養生商機。
此外，77老大坦言，當人擁有許多財富，但時間越來越少，就會非常願意花錢買快樂，因此銀髮經濟盛行，長輩的社交、娛樂、陪伴都非常重要，近期銀髮族的交友與聯誼就越來越興盛，因此掌握好銀髮商機，等同於掌握財富密碼。