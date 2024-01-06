金唱片／NewJeans、LE SSERAFIM、IVE忙內夢幻聯動！合體畫面美翻
南韓一年一度音樂盛會「金唱片獎（Golden Disc Awards）」被譽為韓國葛萊美獎，今（6）日來到第38屆，移師到印尼雅加達國際體育場舉辦，星光大道於台灣時間晚上6點登場，典禮7點30分正式開始。NewJeans、LE SSERAFIM、IVE等大勢女團除了帶來表演，三團的忙內成員Hyein、恩採、李瑞也擔任頒獎人，合體頒發「新人獎」，夢幻聯動的畫面十分新穎。
記者陳雅蘭／綜合報導
Hyein、恩採、李瑞三人合體現身後，引發全場陣陣尖叫，恩採、李瑞還打勾勾約定好要一起挑戰短影音舞蹈，令粉絲相當期待。她們隨後一起頒發「新人獎」給ZEROBASEONE（ZB1）跟FIFTY FIFTY，獲獎者的人氣不輸3位頒獎人，全場氣氛相當熱絡。
今年金唱片獎主持人為ASTRO成員車銀優跟成詩京，出席的藝人包含：SEVENTEEN、NewJeans、Stray Kids、ENHYPEN、ZEROBASEONE（ZB1）、STAYC、LE SSERAFIM、朴宰正、YB、BOYNEXTDOOR、IVE、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、LA POEM、KEENA（FIFTY FIFTY）、少女時代Tiffany Young（蒂芬妮）等。
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