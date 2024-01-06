尾牙抱回最大獎！6招財祕招曝光　入桌「先搶吉位」狂吸強運

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【尾牙招財妙招】
1.「鹽米紅包袋」
拿一個紅包袋，放入適量的粗鹽和一些生米，有助於趨吉避兇，提升好運。 記得在餐會結束後丟棄，不要帶回家。
2.「招財小物」
攜帶一些開運小物，如貔貅、金蟾蜍、金雞等，有助於提升個人的氣場。貔貅可引來財富聚集，入財不出，對於提升偏財運有顯著效果；金蟾蜍有助於招來大筆財富，財源不斷湧入；金雞生金雞蛋，帶來豐盈的財富，助你輕鬆賺大錢。
3.「紅色小褲褲」
紅色象徵喜慶，有助於吸引好運，同時也能驅除邪氣、化解煞氣。 這就是為什麼在過年打牌時，大家都喜歡穿戴紅色衣物來參與牌局的原因。
4.「坐在喜神位」
2024喜慶位落在「西南方」，建議提前下載指南針應用，以便在到達餐廳時能夠迅速找到吉利的座位，讓你有機會在尾牙晚會上走大運。
5.「先去廁所沖水」
在進行抽獎前，建議先到廁所，這樣可以藉助沖馬桶的動作將身上的穢氣沖走，同時踏上「黃金」，為接下來的好運做好準備。
6.「168一路發」
建議在皮夾中準備一個紅包袋，內裝有88元或168元，寓意「發發」、「一路發」；在紅包外寫上「2024年財運大發」。 在農曆新年後使用，帶著這個紅包，象徵財運連連，錢滾錢，寓意美好。
12星座【尾牙關鍵】提醒
牡羊【主管加碼】、金牛【年終加薪】
雙子【獎金雙倍】、巨蟹【領導獎勵】
獅子【當場抖內】、處女【抱回大獎】
天秤【頭獎是你】、天蠍【巧遇戀情】
射手【歡樂聚餐】、摩羯【獎勵豐厚】
水瓶【年終加薪】、雙魚【當心雞頭】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。