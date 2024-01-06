全家福袋漲價49元！她拆開「抓包清庫存證據」　眾愣住：7-11贏了

尾牙抱回最大獎！6招財祕招曝光　入桌「先搶吉位」狂吸強運

▲塔羅牌老師艾菲爾公開尾牙招財妙招，讓大家在尾牙時能順利抽中大獎。（示意圖／翻攝unsplash）
▲塔羅牌老師艾菲爾公開尾牙招財妙招，讓大家在尾牙時能順利抽中大獎。（示意圖／翻攝unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

2024年到來，許多公司也在年初準備舉行尾牙，感謝員工為公司付出整年的辛勞。而農曆十二月十六日（公曆2月5日）為福德正神千秋，許多公司行號會選在這天舉辦尾牙，塔羅牌老師艾菲爾就公開尾牙招財妙招，讓大家在尾牙時能順利抽中大獎，其中2024喜慶位落在「西南方」，因此尾牙建議找到吉利的座位入座，有望能在當晚走大運。 

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艾菲爾老師指出，每月初一、十五或初二、十六，家家戶戶、公司行號都會祭拜土地公，稱做「做牙」，而一年當中最後一次「做牙」，也就是農曆十二月十六日（公曆2月5日），當天也是福德正神千秋，最適合替自己補財庫。而許多公司會選在這天舉辦尾牙，犒勞員工們一年的辛苦。 

【尾牙招財妙招】

1.「鹽米紅包袋」 

拿一個紅包袋，放入適量的粗鹽和一些生米，有助於趨吉避兇，提升好運。 記得在餐會結束後丟棄，不要帶回家。 

2.「招財小物」 

攜帶一些開運小物，如貔貅、金蟾蜍、金雞等，有助於提升個人的氣場。貔貅可引來財富聚集，入財不出，對於提升偏財運有顯著效果；金蟾蜍有助於招來大筆財富，財源不斷湧入；金雞生金雞蛋，帶來豐盈的財富，助你輕鬆賺大錢。 

3.「紅色小褲褲」 

紅色象徵喜慶，有助於吸引好運，同時也能驅除邪氣、化解煞氣。 這就是為什麼在過年打牌時，大家都喜歡穿戴紅色衣物來參與牌局的原因。 

▲過年配圖、新春、年貨大街。（圖／記者黃韻文攝）
▲艾菲爾老師建議，尾牙可以穿紅內褲上陣，有助於吸引好運，同時也能驅除邪氣、化解煞氣。（示意圖／記者黃韻文攝）
4.「坐在喜神位」 

2024喜慶位落在「西南方」，建議提前下載指南針應用，以便在到達餐廳時能夠迅速找到吉利的座位，讓你有機會在尾牙晚會上走大運。 

5.「先去廁所沖水」 

在進行抽獎前，建議先到廁所，這樣可以藉助沖馬桶的動作將身上的穢氣沖走，同時踏上「黃金」，為接下來的好運做好準備。 

6.「168一路發」 

建議在皮夾中準備一個紅包袋，內裝有88元或168元，寓意「發發」、「一路發」；在紅包外寫上「2024年財運大發」。 在農曆新年後使用，帶著這個紅包，象徵財運連連，錢滾錢，寓意美好。 

12星座【尾牙關鍵】提醒 

牡羊【主管加碼】、金牛【年終加薪】 

雙子【獎金雙倍】、巨蟹【領導獎勵】 

獅子【當場抖內】、處女【抱回大獎】 

天秤【頭獎是你】、天蠍【巧遇戀情】 

射手【歡樂聚餐】、摩羯【獎勵豐厚】 

水瓶【年終加薪】、雙魚【當心雞頭】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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