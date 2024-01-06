生存保衛戰！時力重回318學運現場　王婉諭痛批藍綠白向黑金靠攏

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活動一開始，日前從屏東出發的時代力量「為交通安全而騎」車隊，也抵達台北的遊行活動現場，和各路夥伴會合，一同從濟南路出發，行經台北車站、忠孝西路，邁向終點西本願寺，期盼交通改革能夠早日實現。
王婉諭強調，當藍綠白都選擇向黑金靠攏，只有時代力量不畏財團建商，時代力量是最稱職的第三勢力，更是立法院的關鍵力量。時代力量從八年前創黨以來，就持續為弱勢、基層發聲，無論是在立法院打拼的邱顯智、陳椒華等立委，或者在地方耕耘的議員、黨公職，時代力量所有夥伴始終堅持初衷，致力推動進步價值。
王婉諭呼籲，2024 大選一定要讓時代力量政黨票突破5%，讓時代力量續留國會、成立黨團，逐步讓台灣社會、政治環境愈來愈好。投給時代力量一票，就是投給公平正義一票、投給更好的未來一票。
Ours都市改革組織秘書長彭揚凱表示，過去八年完全執政的民進黨，充分展現了權力的傲慢，擁有三十幾席的最大在野黨國民黨，完全無法扮演監督制衡的角色推動居住政策，只有時代力量是最專業、最沒有包袱、最有戰鬥力的在野黨，更充分與民間團體合作推動各項修法，他呼籲大家用手上的選票把時代力量留在立法院，繼續推動居住正義。
交通 YouTuber 通勤者之歌表示，時代力量除了全黨挺交通、致力守護道路安全，面對居住正義、教育兒少等社會議題，都始終堅持進步價值，是台灣社會不可或缺的進步力量。企鵝交通手札創辦人吳祥瑀指出，台灣的交通事故死亡人數一再創新高，時代力量身為最關心年輕人的政黨，持續提出交通改革相關修法，卻屢屢被藍綠聯手否決，呼籲明年大選，唯一支持最支持交通改革的時代力量。
最後，特別感謝「交通零死亡願景」召集人林柏勛、姜冠宇醫師、職能治療師修法聯盟代表林鈺祥、台大研究生協會前會長許冠澤、交通安全青年代表劉曜維一同來到現場，為時力加油打氣。
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