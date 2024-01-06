于美人最後進場！上千人夾道簇擁 哽咽喊話：人民在我心中如神明
中正萬華立委候選人于美人，今（6）日舉辦選前之夜做最後衝刺，而在擔任壓軸的「國民岳母」王彩樺介紹後，于美人才在數千位民眾夾道簇擁下緩緩進場，同時也發表長達5分鐘的談話，她說，人民在她心中如同神明，希望選上後能誠摯服務人民，為大家付出。
記者詹鎰睿／台北報導
于美人感謝台上所有力挺的藝人朋友們，「她們都是推掉幾百萬尾牙來的，很感謝他們陪我到最後。」認為同選區的兩大對手鍾小平以及吳沛憶做了非常不好的示範，透過互罵、製造仇恨的方式在選舉，希望大家不該鼓勵這樣的行為。
最後于美人說，她餘生就只有兩大目標，不是服務人民就是服務神明，而人民在心中就如同神明，希望選上後能以這樣精神服務大家。
驚喜的是，于美人的兒子Max悄悄現身，站在台上拿著麥克風為媽媽力挺，他坦承，很擔心媽媽的身體狀況，在短短幾個月內發生3次血壓飆高，掛急診、吊點滴的狀況，「我多麼希望能交換位置！」
但Max清楚知道，媽媽在選舉結束前是不會停止的，「因為我媽把你們（指人民）永遠放在健康前面。」並懇求大家相信于美人，希望大家給媽媽一個機會。
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