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T1／威廉斯雙20主宰禁區　雲豹103：99勝海神、奪隊史首度４連勝

▲雲豹洋將威廉斯 (Devin Williams)繳出28分、25籃板。（圖／桃園雲豹球團提供）
▲雲豹洋將威廉斯 (Devin Williams)繳出28分、25籃板。（圖／桃園雲豹球團提供）

記者廖聿偉/綜合報導

T1職籃聯盟桃園雲豹職業籃球隊今(6) 日在客場迎戰高雄全家海神，靠著洋將威廉斯 (Devin Williams)繳出28分25籃板的雙二十成績主宰禁區，終場以103比99贏球，更拿下隊史首度4連勝，威廉斯說：「上次在這裡比賽的時候我們輸球，今天我就是就帶著決心要扳回一城。」

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威廉斯在禁區內展現出色的防守和籃板控制能力，上半場還沒結束就拿下13分、18籃板，全場抓籃板中，有7個進攻籃板，威廉斯表示，自己只是盡力而為，對抓籃板球更特別執著，他說：「抓籃板就是我最大的天賦，也是在場上的致勝武器，透過爭搶籃板為球隊帶來勝利，就是我喜歡做的事。」

雲豹團隊全場抓下56個籃板球，比對手海神36個多出20個，成為獲勝的最大關鍵，而第三節雲豹靠著團隊合作攻下31分，並限制對手僅拿下18分，一口氣拉開比數，儘管第四節海神靠著外線發揮追分，但在克羅馬(Lasan Kromah)兩次關鍵進球，穩住球隊氣勢也贏得勝利。

總教練歐森(Michael Olson) 對球隊的表現很滿意，特別讚揚球員們能夠努力執行賽前所擬定的防守策略，儘管對手在比賽中一度追上比分，但最後還是很開心能拿下勝利。

此役蔣淯安因腰傷缺席，威廉斯繳出28分25籃板3助攻1抄截，克羅馬25分5助攻2抄截，高錦瑋13分6助攻3籃板2抄截，林信寬10分7籃板2助攻，強森(Daniel Johnson) 8分8籃板3助攻，黃鎮5分4籃板。

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