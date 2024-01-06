選戰也可打得溫馨歡樂 江肇國辦親子音樂會與市民同樂
選戰黃金週六，台中市各選區立委候選人無不卯起來掃街或辦造勢活動衝人氣。在一片濃濃選戰氣氛中，民進黨立委候選人江肇國，今晚在南區樹仁公園舉辦社區親子音樂會，邀請夢想管樂團擔綱演奏，吸引許多親子相偕聆賞，氣氛溫馨歡樂。江肇國表示，希望讓音樂融入生活，帶動台中藝文風潮。江肇國也大展歌喉，演唱「感恩的心」，感謝鄉親一路支持。
記者金武鳯/台中報導
江肇國說，一般選戰政治味太濃，他特別邀請由呂彥慶老師率領學生組成的夢想管樂團，在週末夜晚演出，就是希望讓民眾接近音樂，一起共享音樂饗宴。他說，擔任市議員以來，一直在中、西區舉辦音樂會，前後持續多年了。這次的音樂會引來相當大回響，讓他更堅定繼續推廣音樂決心，也希望民眾能繼續支持他辦下去。
江肇國說，近年國際掀起一股「雅生活化」潮流，將原本處在表演場館中的活動，帶到開放空間，讓更多人能親近，這一次社區親子音樂會，便是著眼這樣的概念。透過老少咸宜的表演曲目，讓大小朋友都聽得高興，也能藉此交流生活，讓感情更緊密。
今晚的演奏會於7時展開，樂團一曲接一曲演奏，有YOASOBI的向夜晚奔去，配合小朋友演奏的多啦A夢等，一直持續到近9時，大家仍興致高昂，江肇國也大展歌喉，演唱「感恩的心」，感謝鄉親一路支持，讓現場洋溢溫馨歡樂氣氛。
江肇國說，未來進入國會，也會持續推動音樂生活化、音樂教育培養等政策，不只是擴大音樂人口，也能透過更多社區演出機會，厚植音樂及相關演出產業，讓台中藝文更蓬勃發展。