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俄羅斯拚無人機產量　目標2030年前年產逾3萬架

▲俄羅斯塔斯社今天引述第一副總理貝洛索夫的說法表示，俄羅斯計劃2030年以前每年生產超過3萬2000架無人機。無人機示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯塔斯社今天引述第一副總理貝洛索夫的說法表示，俄羅斯計劃2030年以前每年生產超過3萬2000架無人機。無人機示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社今天引述第一副總理貝洛索夫的說法表示，俄羅斯計劃2030年以前每年生產超過3萬2000架無人機，國內生產商將占無人機市場的70%。

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路透社報導，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，無人機已被莫斯科和基輔廣泛使用，隨着戰爭的持續，雙方都大幅增加軍事產量。

貝洛索夫（Andrei Belousov）告訴俄羅斯塔斯社（TASS）：「不包括教育用途無人機在內的無人機（UAV）年產量計畫為3萬2500架。這幾乎是目前產量的3倍。」

「同時，根據計畫，俄羅斯無人機將占這類無人機市場的70%。」

莫斯科一直在使用伊朗製造的「見證者」（Shahed）無人機，這種無人機在烏克蘭以吵雜的汽油發動機而聞名。「見證者」無人機越來越頻繁地使用在空襲烏克蘭東部和南部戰線後方的基礎設施。

貝洛索夫說，俄羅斯將在2030年以前提供國家無人機計畫6960億盧布（76.6億美元）的資金，並將於本月公布更多細節。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年說，無人機幾乎可以用於所有產業，不僅僅是軍事產業。

另外，烏克蘭大量使用FPV（第一人稱視角）無人機，這種小型無人機最初是供個人民用，但經過改裝後可用於戰場，這可作為一種廉價但有效的偵察和攻擊的選項，俄羅斯也效仿這個策略。

烏克蘭去年12月說，計劃在2024年生產超過1萬1000架中遠程攻擊無人機，以及100萬架FPV無人機，這些無人機在前線需求量很大。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130106

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