公開宣示！羅廷瑋政見會承諾「不分黨派建設台中」　嗆對手做不到

批藍綠本質相同　柯文哲：換國民黨那隻猴子爬上樹、一樣屁股紅

▲支持者太過熱情，柯文哲的大進場足足走了12分鐘。（圖／翻攝民眾黨YT，2024.01.06）
▲支持者太過熱情，柯文哲的大進場足足走了12分鐘。（圖／翻攝民眾黨YT，2024.01.06）

記者顏幸如／台中報導

選前黃金周末，民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台中大里舉辦造勢大會，他向支持者說，自己平常罵民進黨多、罵國民黨少，只因現在是民進黨執政，被大家看到很多缺點，「只要換國民黨那隻猴子爬到樹上，屁股一樣是紅的」，他還批評陳時中等人不屌賴清德、民進黨很會硬拗「根本可以編一本民進黨幹話錄」。

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▲「台中Team KP造勢大會」湧進數萬人潮。（圖／許瑞宏提供，2024.01.06）
▲「台中Team KP造勢大會」湧進數萬人潮。（圖／許瑞宏提供，2024.01.06）
「台中Team KP造勢大會」今（6）日晚間8點在大里振坤宮前舉行，前台北市副市長黃珊珊宣佈現場湧進3萬5千人、線上收看7萬人，柯文哲的大進場走了12分鐘，或許受到現場群眾鼓舞，他情緒特別激動，遣詞用字比平常直接，還不時喊到聲嘶力竭。

柯文哲演講時透露，幾個鐘頭前他接受新加坡媒體訪問，記者問「為什麼你罵民進黨比較多、罵國民黨比較少？」他以猴子做譬喻，說猴子不是爬到樹上，屁股才紅的，牠是爬到樹上才被看到，「當猴子蹲在地上，我們就看不到牠屁股，但牠屁股還是紅的」。

他進一步解釋，現在是民進黨執政，被大家看到很多缺點，「只要換國民黨那隻猴子爬到樹上，屁股一樣是紅的！」全場聽了大笑。

▲柯文哲用「猴子屁股本來就是紅的」，形容藍綠本質相同。（圖／翻攝民眾黨YT，2024.01.06）
▲柯文哲用「猴子屁股本來就是紅的」，形容藍綠本質相同。（圖／翻攝民眾黨YT，2024.01.06）
柯文哲說，民進黨一旦遇到別人質疑自己，就把對方打成中共同路人，他問「台灣有65%人民希望政黨輪替，難道這些人都是中共同路人嗎？」接著話鋒一轉，表示台灣人希望民進黨下台的有65％，不希望國民黨上台的更高達70%，過去30年來，民進黨、國民黨互相說要下架對方，這次終於有機會可以同時下架藍綠。他問在場支持者「有這麼高的民意希望民進黨下台，如果政黨輪替後是國民黨上去，是你們要的嗎？」民眾則高喊「太離譜了」！

柯文哲繼續批評高端弊端，譏諷前後任衛福部長陳時中、薛瑞元「根本不屌賴清德」，賴清德已經謊言淹沒，民進黨為了硬拗還不斷發明新名詞，像陳時中說「保存30年不是封存30年」，就像蔡政府以前說「是停電不是缺電」、「是超買不是走私」，還有「是超徵不是超收」，甚至還發明「校正回歸」一詞，他說「根本可以編一本民進黨幹話錄」。

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