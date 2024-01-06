嘴快「大家都說我超越了」 黃揚明：蔡壁如在造勢晚會說民調了
民眾黨今晚在台中舉辦「Team KP造勢大會」，台中市唯一提名的立委候選人蔡壁如，演講時提到自己在海線經營半年多，終於把立法院副院長蔡其昌逼到去站路口、市場拜票，並說「封關民調之前，大家都說我已經超越了」。政治評論員黃揚明立即在臉書發文「蔡壁如在造勢晚會說民調了」；網友笑問「又失言了？」「沒說數字也不可以」？
記者顏幸如／台中報導
蔡壁如今（6）日晚間在演講時，指出她的選區非常鄉下，蔡其昌擔任立委的10幾年來，地方都沒有什麼改變，既然貴為副院長卻不做事，是不是應該換人做？如果這麼想選台中市長，請好好去選市長，海線立委換她來做就好了。
蔡壁如接著說「封關民調之前，大家都說我已經超越了，鄉親說他10幾年不曾拜票，今天是蔡壁如逼他去市場、站路口，過去12年他都躺著選，這次進入激戰」。她強調民眾黨在台中就這一席，現在已經看到成功的路口，她一定要拿下來。
蔡壁如剛演講完，黃揚明立即在臉書發文「蔡壁如在造勢晚會說民調了」，有人質疑「說民調兩個字也不行嗎」、「她沒有提到數字吧？」還有網友笑說「國家機器很快就會行動了」、「趕快檢舉起來」、「50萬阿北出得起」。
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