北韓領導人也挺藍？神似金正恩網紅現身侯友宜造勢晚會遭警驅離
選前黃金週，國民黨正、副總統候選人來到桃園舉行造勢晚會，不料卻有一位長相與北韓領導人金正恩極為神似的男子，手捧著一枚氣球導彈在現場表態支持侯友宜。原來他是一名以模仿金正恩而聞名的網紅Howard，但最後他被警方「請出」造勢晚會，過程中他還向警察嗆聲，「我要引發世界大戰！」
記者李春台／桃園報導
這位神似北韓領導人金正恩的網紅，今晚出現在侯友宜桃園造勢晚會的現場，許多民眾還以為他是藝人，特地來現場表達對侯友宜的支持。但細看他在現場秀出氣球卻發現，原來是來反串的網紅。因為他的導彈氣球上寫著，「親中的侯友宜，我和習近平都支持你！侯友宜不當選，我就炸掉台灣！」
不過後來他的意圖被識破，現場維持秩序的中壢警方上前勸他離開現場，在與警方僵持大約10分鐘左右之後，被兩名員警強制驅離帶到會場外。他被警方驅離後，也繼續在會場外與民眾揮手致意，就像是真正北韓領導人會做的那個樣子。
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