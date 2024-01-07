今北台灣轉涼！迎大陸冷氣團「跌破10度時間曝」 選舉日天氣出爐
週末來到最後一天，北台灣今（7）日受到東北季風南下影響，北海岸、大台北東側及及東半部有局部短暫雨的機率。氣象專家吳德榮表示，下週三一波乾「大陸冷氣團」推動水氣南移，屆時北部、東半部將有局部短暫陣雨，氣溫也會驟降；而週四到週六投票日，各地大多是晴朗的天氣，不過週四週五早晚因為冷空氣和輻射冷卻效應影響，局部平地可能出現10度以下的低溫！要特別注意。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（7）日東北季風南下，迎風面雲量漸增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，桃園以南影響小。今日白天氣溫，北部約14至20度，中部11至25度，南部14至27度，東部15至25度。
吳德榮表示，下週一、週二東北季風漸減弱，氣溫小幅回升，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼，但中層雲逐漸移入，北部、東半部及中部山區短暫雨的機率逐日提高，3000公尺以上高山有飄雪機率。
而下週三（10）日一波乾「大陸冷氣團」推動水氣南移，屆時北部、東半部將有局部短暫陣雨，氣溫也會驟降，不過下午過後就會逐漸轉晴，北台灣轉冷；下週四至投票日（11至13日）各地為晴朗穩定的天氣，下週四白天北偏涼微冷、南舒適，下週五及投票日氣溫升，白天北舒適、南微熱，三天的早晚皆明顯偏冷。
吳德榮提醒，週四早晚及週五晨因冷空氣及輻射冷卻效應，局部平地將有10度以下的低溫，如果是需要早起外出的民眾，保暖衣物記得要穿好。至於台北觀測站是否降至12度以下？吳德榮說，模式調整中，需再觀察。