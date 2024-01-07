台灣農場別只會玩張美阿嬤！「隱藏王者」公開了　遊客玩過回不去

工程師屁股滲血2年！求救醫生「整串蓮霧掉下來」　大便全出不來

▲台灣不少上班族工作型態都必須久坐，導致台灣人有痔瘡困擾的人相當多。（圖/Pixabay）
▲台灣不少上班族工作型態都必須久坐，導致台灣人有痔瘡困擾的人相當多。（圖/Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣不少上班族都是久坐在辦公室的情況，導致台灣人長台灣人長痔瘡的盛行率相當高，根據健保署108年統計就39萬人被痔瘡所困擾。然而北部一名28歲的工程師，近半年一直覺得屁股有異物感，伸手觸摸都感覺有凸起物，直到上廁所爆血，又痛又黏幾個月，忍不住才就醫，結果脫下褲子的瞬間，讓醫師都驚呆，直言「整串很像蓮霧都掉出來了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《ETtoday健康雲》報導，一名28歲工程師肛門些微出血長達2年的時間，直到最近半年，發現有好幾坨的肉團「陸續擠爆肛門」，不僅讓排便變得困難，上廁所也會流血，已經嚴重影響到他的日常生活，讓該工程師只好求醫幫忙。

而收治個案的直腸外科醫師陳威智就表示「他來看的時候，痔瘡整個掉出來，很大！很像蓮霧」陳威智提到，經過問診之後，才發現該工程師每天都會強迫自己排便，因為認為「沒有天天大便就是便秘」，所以每天都會在馬桶坐上15分鐘，還因為要排便所以養生地食用大量蔬菜，卻忽略油脂的攝取，結果糞便又乾、又硬、又多。

▲一名工程師每天蹲廁所15分鐘，又只補充豐富的膳食纖維，導致痔瘡的病症惡化，最後全部塞在肛門中。（圖/PhotoAC）
▲一名工程師每天蹲廁所15分鐘，又只補充豐富的膳食纖維，導致痔瘡的病症惡化，最後全部塞在肛門口。（圖/PhotoAC）
「這些都是錯誤的觀念跟飲食習慣」陳威智醫師說明「長年累月的蹲馬桶，對肛門的痔瘡組織施加壓力，會導致痔瘡充血腫大的結果；而只攝取豐富纖維素，但未有適量油脂，使得糞便在形成過程中缺乏潤滑而過硬，對於腫大的痔瘡又不斷摩擦，才會誘發大卡肛門的蓮霧痔瘡」。

陳威智提到，痔瘡就像是肛門的守門員，如果要排出來的糞便都擋在裡面，又頻頻的蹲廁所對痔瘡組織施加壓力，病況也只會更惡化。最後，該工程師靠著微創痔瘡手術摘掉如蓮霧大小般的痔瘡，終於在術後恢復良好，回診時也向陳醫師道謝，終於不用再為了痔瘡所苦。

水瓶「裡面滑滑的」是啥　醫揭可怕身分！就是除濕機水箱裡黏滑物

「喝咖啡、吃甜食讓你胃食道逆流」真相大反轉！醫：咖啡被冤枉了

她天冷「頭暈、頭痛、手抖」！中醫一招降血壓、止痛還減重變瘦

鬼故事大師司馬中原跌倒送醫　爆「急性肺炎」過世！醫揭真實情況

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選