工程師屁股滲血2年！求救醫生「整串蓮霧掉下來」 大便全出不來
台灣不少上班族都是久坐在辦公室的情況，導致台灣人長台灣人長痔瘡的盛行率相當高，根據健保署108年統計就39萬人被痔瘡所困擾。然而北部一名28歲的工程師，近半年一直覺得屁股有異物感，伸手觸摸都感覺有凸起物，直到上廁所爆血，又痛又黏幾個月，忍不住才就醫，結果脫下褲子的瞬間，讓醫師都驚呆，直言「整串很像蓮霧都掉出來了」。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《ETtoday健康雲》報導，一名28歲工程師肛門些微出血長達2年的時間，直到最近半年，發現有好幾坨的肉團「陸續擠爆肛門」，不僅讓排便變得困難，上廁所也會流血，已經嚴重影響到他的日常生活，讓該工程師只好求醫幫忙。
而收治個案的直腸外科醫師陳威智就表示「他來看的時候，痔瘡整個掉出來，很大！很像蓮霧」陳威智提到，經過問診之後，才發現該工程師每天都會強迫自己排便，因為認為「沒有天天大便就是便秘」，所以每天都會在馬桶坐上15分鐘，還因為要排便所以養生地食用大量蔬菜，卻忽略油脂的攝取，結果糞便又乾、又硬、又多。
「這些都是錯誤的觀念跟飲食習慣」陳威智醫師說明「長年累月的蹲馬桶，對肛門的痔瘡組織施加壓力，會導致痔瘡充血腫大的結果；而只攝取豐富纖維素，但未有適量油脂，使得糞便在形成過程中缺乏潤滑而過硬，對於腫大的痔瘡又不斷摩擦，才會誘發大卡肛門的蓮霧痔瘡」。
陳威智提到，痔瘡就像是肛門的守門員，如果要排出來的糞便都擋在裡面，又頻頻的蹲廁所對痔瘡組織施加壓力，病況也只會更惡化。最後，該工程師靠著微創痔瘡手術摘掉如蓮霧大小般的痔瘡，終於在術後恢復良好，回診時也向陳醫師道謝，終於不用再為了痔瘡所苦。