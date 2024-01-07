吳欣岱《夜夜秀》Cos娜美熱舞！觀眾表情超微妙 官方1句話洩內幕
2024總統大選倒數不到一個禮拜，各政黨候選人都馬不停蹄地加緊腳步拉票！而近日不少政客都登上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，許多人都獲得好評。不過近日官方釋出最新一集，來賓是基進黨創黨人陳奕齊以及基進黨港湖立委候選人吳欣岱，影片中吳欣岱不僅嗆辣回應各種問題，甚至在最後還扮演成娜美熱舞，結果台下觀眾表情相當微妙，掀起討論。值得注意的是，薩泰爾官方也在影片註解寫下「本集影片由台灣基進邀約製作」，讓許多觀眾直言「舞台很公平，但能不能掌握真的是自己的本事」。
記者張嘉哲/綜合報導
吳欣岱近日台灣基進創黨人陳奕齊一起出席參與《賀瓏夜夜秀》演出，她以一身墨綠色連身洋裝出場，展現端莊典雅的模樣，訪談過程當中，吳欣岱火力猛攻民眾黨，指出黃國昌是「白國昌」，當主持人賀瓏詢問「你們前幾日到監察院丟黃國昌太陽花？」吳欣岱則回答「我們是拿太陽花丟垃圾」讓在場觀眾全部發出驚呼聲。
隨後吳欣岱也帶來一段Rap，歌詞當中先酸新竹市長高虹安詐領助理費事件，隨後開酸柯文哲是「媽寶主席」，而由於全程幾乎都沒對到拍子，讓賀瓏也開玩笑的說「我覺得現在剩下不到幾天，不要再唱了，會掉票」引起全場哄堂大笑。
賀瓏爆料吳欣岱過去曾說過「想靠美色競選」，對此她幽默回應「我當然是靠實力啊，只是我剛好也有美色而已」，也表示自己本來就是會穿比基尼去浮潛的「墾丁辣妹」，隨後吳欣岱真的到後台去換成比基尼造型，Cos成動漫角色「娜美」，大秀好身材，甚至還直接來上一段熱舞，跳起二次元迷因舞蹈「02搖」，邊跳邊喊「政黨票4號！吳欣岱2號」。
結果吳欣岱在跳時，畫面轉到觀眾的臉部特寫，觀眾有些人表情有些尷尬微妙的感覺，加上本影片的說明當中，薩泰爾娛樂表示「本集影片由台灣基進邀約製作」，讓不少觀眾看完影片之後表示「真的不是任何人上夜夜秀都有加分.....」、「這應該是有史以來沒有加分到的一組來賓吧....」、「夜夜秀就是一個讓所有人都有發聲機會的地方，至於來賓的好壞大家心裡都有數」、「舞台很公平....但能不能掌握真的是自己的本事」。