▲不是退化！老翁嘆「天冷走路就會痛」 竟是周邊動脈全部阻塞了　醫籲：當心3徵兆

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▲ 手術前後對比圖。（圖／亞大醫院提供）
亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐表示，周邊動脈阻塞是指股動脈以下的血管病變，主要原因是血管內壁隨著年齡增長而逐漸堆積脂肪斑塊，導致血管狹窄、硬化，進而影響肢體末端的血流供應。這種病症的症狀包括腳麻、疼痛跛行等，但許多長者往往誤以為是體力退化而忽視，結果延誤治療，使得病情惡化。
▲ 民眾如有下肢冰冷、疼痛、膚色蒼白或傷口難以癒合等症狀，都建議諮詢醫師意見。（圖／亞大醫院提供）
劉殷佐主任以順伯為例，他有三高病史，平時有固定的藥物治療，但他經常感到走路無力且疼痛，因此多半時間都待在家裡。最近冬季氣溫降低，他更是抱怨小腿冰冷、皮膚乾燥。在一次不慎跌倒受傷後，他的腳指傷口難以癒合，這才讓他意識到病情的嚴重性。
經過非侵入性的踝肱血壓比（ABI）檢測，以及血管超音波影像檢查，確診順伯的左腿有周邊動脈阻塞的問題。醫師建議進行血管腔內氣球擴張術治療，成功打通阻塞的血管後，順伯的下肢冰冷狀況大幅改善。
▲ 患者左腳踝ABI值偏低，且脈搏明顯偏弱，是周邊動脈阻塞症狀之一。（圖／亞大醫院提供）
劉殷佐主任提醒，周邊動脈血管疾病的患者初期往往沒有明顯症狀，或者會被誤認為是退化性關節炎。然而，隨著病程進展，患者走路一段時間後，腿部肌肉會出現缺血、疼痛的現象，這是間歇性跛行的徵兆。如果錯過治療的黃金時間，可能會導致腿部缺血發黑，嚴重者甚至可能需要截肢。
因此，劉殷佐主任呼籲，尤其是高風險族群，如年長者、三高或有抽菸習慣者，一旦出現下肢疼痛跛行、冰冷以及膚色蒼白或發紫等情形，都應儘快就醫檢查，避免延誤病情，讓小病變成大病，造成不必要的損失。
▲ 醫師透過氣球擴張術打通阻塞血管後，大幅改善下肢冰冷情形。（圖／ 亞大醫院提供）
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