▲血尿是泌尿系通警訊！男子血尿不止拖成癌　醫師揭：「6大致癌因子」要小心

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▲ 醫師提醒血尿不可忽視（圖／台南醫院提供 ）
王先生，今年80歲，因無痛性血尿不止，於今年八月初前來就醫，經詳細檢查後，診斷為膀胱癌合併遠端轉移。他以前也有血尿情形，但因無其他症狀且血尿自行緩解，所以並未重視，結果延誤了治療時機。目前，他正在接受支持性治療。
綜藝節目《11點熱炒店》的啦啦隊女神林襄，因工作關係需要長期憋尿，經常泌尿道感染。王彰德醫師警告，這種情況也是可能罹癌的高風險族群，大家應該注意自己的健康，若出現血尿應立即前往泌尿科就診。
▲ 醫師提醒6大致癌因子（圖／台南醫院提供）
根據統計，以下6大致癌風險需要特別注意：
1.抽菸：近50%的膀胱癌患者有吸菸習慣，抽菸者罹患膀胱癌的機率為不抽菸者的2至4倍。
2.環境因素：長期接觸化學染劑、染料、皮革、橡膠類物品者，以及機械師、礦工、畫家等均屬於高風險族群。
3.長期膀胱發炎或感染：如反覆罹患膀胱炎、膀胱結石，或者某些寄生蟲的感染，如血絲蟲病等。
4.經常食用加工食品：加工食品含有硝酸鹽與亞硝酸鹽等成分，將增加近30%罹癌風險，應盡量避免食用燒烤、醃漬物或發酵食物。
5.輻射或化療：曾接受骨盆放射線治療，或接受過化學藥物治療者，罹癌風險較高。
6.膀胱癌家族史：家族血親中若有人罹患膀胱癌，則其他家族成員發生膀胱癌的機率較高。
▲ 醫師提醒如何預防（圖／台南醫院提供）
王彰德醫師提醒，每天至少飲用2500c.c.以上的開水，排尿量維持在2000c.c.至2500c.c.，不要養成憋尿習慣，不抽菸、不飲用地下水、勿服用來路不明的中草藥，以降低罹癌機率。小小的留意、一個簡單的檢查，即可避免遺憾的發生，大家絕不可忽略它的存在，一旦發現問題應即向專業醫師尋求協助。
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