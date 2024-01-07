總統大選回家投票！台鐵已售17.5萬張票 尖峰時間擬再增開
總統與立委大選即將到來，台鐵公司表示，選舉疏運期間全線平均運能較平日增加5.2%、增加超過4萬個座位，截至周末，對號列車共售出17.5萬張車票，全線對號列車平均售票率約4成3，尖峰時段再增開列車。
記者許若茵／台北報導
台鐵公司表示，為提供今年總統及立委選舉返鄉投票旅客最好的服務，已經完成各項疏運準備工作，選舉疏運期間全線平均運能較平日增加5.2%，西線增加2.4%、東線增加12.6%、南迴線增加4.7%，總座位數較平日增加超過4萬個。與109年總統與立委選舉疏運比較，總座位數增加8.89%，總座位公里增加9.76%。
根據統計，截至本週週末，台鐵公司選舉疏運期間對號列車共售出17萬5000張車票，全線對號列車平均售票率約4成3，部分尖峰時段列車尚有座位，請旅客多加利用，台鐵公司也將持續觀察旅客訂位情形，研議於尖峰時段再增開列車。
除大幅提升運能，台鐵公司另備有列車編組，可以視需要臨時增開班車，臨時加開作業交由新成立的北、中、南、東4個分區營運處負責，在疏運期間隨時注意旅客人潮、運能需求及運務、機務間的協調整合。
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