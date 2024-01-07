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本週「雨區擴大迎戰冷氣團」！有望下雪時間出爐　選舉日天氣回穩

▲本週受華南雲雨區影響，週二雨區擴大且高山有下雪機率，週三起則有大陸冷氣團影響至週五，選舉週天氣回穩，適合出門投票。（圖／記者葉政勳攝）
▲本週受華南雲雨區影響，週二雨區擴大且高山有下雪機率，週三起則有大陸冷氣團影響至週五，選舉週天氣回穩，適合出門投票。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（7）日受東北季風增強影響，迎風面的大台北、東半部雲量偏多，也有局部短暫雨機會，中央氣象署指出，北台灣高溫今日僅攝氏17度，全天氣溫感受偏涼冷，天氣風險公司分析師歐宗學提及，明（8）日東北季風減弱，不過下半天「華南雲雨區」東移，週二（1月9日）開始雨區擴大，3000至3500公尺以上高山有降雪機率，週三（1月10日）有大陸冷氣團，選舉週末天氣目前看來則相當不錯。

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歐宗學表示，今天北台灣氣溫偏冷，中南部則是在日出後回溫明顯，日夜溫差較大，明天東北季風減弱，轉為偏東風環境，東北角、東半部地區仍有局部短暫雨，西半部則多雲到晴，雲量比今天少，下半天開始到晚上隨著華南雲雨區逐漸東移，中北部的雲量陸續增多，預估週二上午開始就會轉為多雲或陰並有短暫陣雨的天氣東部地區、南部山區也有局部短暫陣雨機會

▲週二華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部降雨機率偏高，3000至3500公尺以上高山有降雪機率。（圖／中央氣象署）
▲週二華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部降雨機率偏高，3000至3500公尺以上高山有降雪機率。（圖／中央氣象署）
週三華南雲雨區逐漸離開台灣、水氣減少，但大陸冷氣團開始南下帶來乾冷空氣，西半部天氣處於晴到多雲，北部、東半部白天雲量仍多並有局部短暫雨機會，入夜以後到週四也會陸續轉為多雲到晴。預估後續這種偏乾穩定的天氣可望延續到下週末左右。

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說明，總統大選、立委投票日目前看來天氣相當不錯，從週五大陸冷氣團減弱後，白天開始氣溫回升、環境持續偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，週六選舉日當天，除東半部外其地區大多是多雲，白天高溫也都超過攝氏20度，很適合出門投票。

▲週三清晨大陸冷氣團南下，北部、東北部整天轉冷，週五冷氣團減弱，週六投票日氣溫明顯回升。（圖／中央氣象署提供）
▲週三清晨大陸冷氣團南下，北部、東北部整天轉冷，週五冷氣團減弱，週六投票日氣溫明顯回升。（圖／中央氣象署提供）

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