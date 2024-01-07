▲65歲婦人化療後喘咳不止「肺部竟開一個洞」　醫生警告：隱球菌症上身風險高

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▲婦人化療後肺部開個洞，醫師提醒注意隱球菌症風險（圖／亞大醫院提供）
根據亞大醫院提供醫療案例，王女士在化療一個多月後，開始出現喘咳症狀，並逐漸加重，甚至需要依賴呼吸器才能維持呼吸。經過亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩的詳細檢查，發現她的右肺葉竟然「開了一個洞」。進一步的抽血檢驗確認，王女士確實遭受隱球菌的侵犯。
亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，「隱球菌是一種常見的細菌，存在於我們的生活環境中。對於免疫力正常的人來說，接觸隱球菌並不會造成太大的影響。然而，對於免疫力低下的病患，如癌症患者、愛滋病患者、器官移植患者等，一旦感染隱球菌，可能就會侵犯肺部，出現發燒、乾咳、胸痛、發燒、盜汗等類似感冒症狀，嚴重者更會引發「隱球菌腦膜炎」或「隱球菌肺炎」。
張為碩醫師提醒，隱球菌症的初期症狀與感冒相似，因此患者可能需要多次就醫才能確診。他建議，平時應保持均衡飲食和運動習慣，提升免疫力，並在外出時戴口罩，降低感染風險。若有長期發燒不退、頭痛、喘咳等症狀，應儘速就醫，以便早日找出問題並對症下藥。
▲ 張為碩醫師提醒隱球菌症風險（圖／亞大醫院提供）
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