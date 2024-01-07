跨年夜染肺炎休克！1歲男童嘴唇發紫無呼吸 警急壓CPR救回一命
去年12月31日跨年當天，新北市一名李姓母親，因年僅1歲年幼的兒子身體不適，慌張的跑進板橋海山分局新海派出所求助，李母表示，兒子當天下午有輕微發燒，未料於餵奶時突然渾身僵硬、嘴唇發紫，焦急之下找不到醫院，才會跑進派出所尋求協助。員警了解情況後，隨即持續按壓男童胸口，緊急實施CPR，約莫10秒鐘左右，男童才恢復呼吸，清醒後大哭出聲。救護人員趕抵，將男童送往亞東醫院急救。
記者林盈君／綜合報導
據了解，31日下午5時許，李母發現年幼的兒子身體不適，餵奶時突然渾身僵硬，且嘴唇發紫，慌張之下跑進派出所尋求協助。熱心員警得知後，隨即協助按壓男童胸口，對男童實施CPR，男童才順利恢復呼吸，清醒後哇哇大哭，之後救護人員趕抵派出所，將男童送往亞東醫院急救。而男童疑因感染肺炎導致短暫休克，所幸經救治後無生命危險，家屬也由衷感謝警消人員的積極協助。
對此，海山分局長王鴻儒表示，第一線執勤警員每年均會接受CPR的急救訓練，尤其腦部缺氧的前4至6分鐘是黃金搶救時間，在救護車抵達前，讓患者能保持血液循環，腦部有氧氣供應，能夠大大提升存活機會，以挽救寶貴生命。