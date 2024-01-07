韓國瑜稱柯熱鬧但不會贏 柯文哲反酸侯：跟私下講的不一樣
選前黃金周，藍綠白三陣營都在拚造勢，國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨稱，民眾黨總統候選人柯文哲的選舉像「空氣槍」，即「熱鬧但不會贏」，喊話選票應盡快回流。對此，柯文哲今（7）日回應表示，韓國瑜受到很大壓力，「私下跟我講得不一樣」。媒體進一步追問講了什麼？柯文哲則反嗆國民黨總統候選人侯友宜，「不會把別人私下簡訊公開拿到外面來唸」。
記者邱新博／台北報導
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康6日到桃園舉行造勢晚會「團結勝利大會」，韓國瑜致詞時大打棄保牌表示，支持柯不是好不好的問題，而是贏不贏的問題，現在「侯康」、「賴蕭」極有可能在10萬票內拼輸贏，並指，柯文哲在這場選舉是「空氣槍」，即「熱鬧但不會贏」，喊話選票應盡快回流「重點是柯不會贏，所以柯的支持者選票要給侯康」。
柯文哲今天到高雄掃街，接受媒體聯訪時被問及表示，以他的了解，韓國瑜作為國民黨員，現在列國民黨不分區第一，「我可以了解他是受到很大壓力，一定要配合操作棄保，其實這跟他私下跟我講得都不一樣」。
柯文哲說，「我後來仔細看他的講話，這個人在講話有潛意識」，韓國瑜說「這不是好不好的問題」，意思就是說「柯文哲比較好啦，侯友宜比較不好啦」、「但是我現在掛在這個位置，怎麼辦？」他可以理解韓國瑜的壓力。
媒體追問「韓國瑜私下怎麼跟你講的？」柯文哲反嗆侯友宜說：「我才不會跟侯友宜一樣，把人家簡訊公開拿到外面來唸！」
另對於柯文哲昨天台中造勢，有民眾攜帶空氣槍遭國安人員查獲；柯文哲今天則表示，相信國安團隊的專業，台灣已經7次總統大選，他們都很有經驗，SOP都沒有問題。