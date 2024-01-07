▲父母應該知道的中醫基本小常識　脈浮、舌苔、流汗

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「舌苔白還是黃」倒是一個很簡單的概念。在白色燈光下，叫小朋友把舌頭伸出來，看看舌苔是偏白還是偏黃。如果好像有些白又好像有些黃，那就算黃，因為正常人舌苔很薄又有一些些白，所以你看一眼不確定是白，就可以算是很輕微的黃。那沒有舌苔怎麼辦？在感冒的基本範疇下，如果沒有舌苔，而舌頭上水水的，可以當作「舌苔白」來參考；假如舌頭很乾，就當作「舌苔黃」來參考。
「流汗與否」就更簡單了。小孩子感冒時，我們通常以背部有沒有出汗為判斷依據。如果明顯看得出流汗，那算是「汗多」的情況；假如看不太出來流汗與否，但是用手摸孩子的背部覺得有些濕，那叫作微汗；如果連摸起來都不覺得有流汗，那就是「無汗」。
有了「脈浮」「舌苔白還是黃」「流汗與否」三個基本工具後，我們可以針對感冒繼續往下深入。
■過動很多父母對孩子過於好動感到頭痛，譬如出去外面用餐時，小孩子吃一吃就要起來走走；上課時無法安靜聽課，讓老師得不斷提醒爸爸媽媽；晚上上床後不肯好好睡覺，非得東玩西玩拖個一小時才能入睡等等。在討論中醫對過動的觀點前，先從不同的角度來看一看。
有一天，我在外面用餐，附近坐了兩家人帶著小孩聚餐，大人穿著得體，看來是公司主管級的商業人士。其中一個小孩，大約八、九歲，一直不肯好好坐著吃飯，每幾分鐘就要起來跑一跑，一面跑還一面大叫，媽媽跟在後面追，拿小孩子沒辦法。後來那個媽媽拿出iPhone讓孩子看卡通，那小孩才好不容易願意坐下了。然而另一個問題來了，那個媽媽把卡通的聲音開得很大，坐在附近的幾桌客人都面有難色，她卻好像在自己家裡一樣，毫不在乎地和同桌的朋友吃飯聊天。
我為什麼提這個例子？很多讀者應該已經想到，如果父母自己都不能控制自身的言行舉止，在教養孩子方面當然會出問題。
但我想再往下深入一些。許多父母管教小孩的方式是「條例式」，一一列舉小孩子不應該做的事，譬如上課不能亂說話、逛街時不能自己跑掉、吃飯時不能把食物吐到桌子上等等，洋洋灑灑。當條文過多，孩子會覺得自己的自由被壓縮，動物本能就會被啟動，而想要有所「突破」，不斷在各方面測試大人容忍的極限。在大人眼裡，很多時候這就成了過動的行為。
教養小孩的重點不是在約法三章，而是要讓孩子了解其中的意義。回頭看剛才提的例子，父母應該讓孩子充分了解為什麼要尊重其他人，如果孩子能理解尊重他人的重要性，根本不需要一條一條列出在外面不能做什麼，他自己就應該知道哪些行為不適宜。而當原則只有重要的幾項，剩下的讓孩子自己判斷，大人在旁適時指導，那麼孩子就不會覺得被約束、被限制自由，過動的現象也就會減少。父母應該是「教練」，而不是「典獄長」。
從上述例子再延伸出去。《美國醫學會小兒科期刊》刊登過一篇文章，認為孩童發生注意力不足過動症的現象持續上升，和近年來作業不斷增加及太早開始學習各項課外技能有關。仔細想想，這和上述例子是同一個道理。作業太多，或者太早開始學習各項課外技能，對小孩子而言，就是各式各樣的約束，壓縮久了，自然得突破，於是就出現了不符合大人制約想法的言行舉止。
回頭來談中醫對過動的看法。
其實，上面兩個例子已經和中醫理論連結在一起了。小孩子的過動在中醫看來，大部分都是肝血不足、心血不足造成的虛火上升現象。一方面可能是像之前討論脾胃及睡眠時解釋過的，當脾胃吸收不良、飲食習慣很差或睡眠狀況不佳時，肝血是第一個受到影響的；另一方面，壓力及約束對肝的負面影響很大。當小孩子潛意識感受到壓力，行為開始出現偏差，父母又以錯誤的方式管教，孩子的壓力更是往上增加，如此惡性循環，肝臟會受到損傷，導致肝血不足，而肝血不足就無法養心血，心血也變得不足，那麼孩子變得過動，甚至被西醫診斷為注意力不足過動症，也就不足為奇了。
本文摘選自《養兒育女必備中醫知識》，方智出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60459
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