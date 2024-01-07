NBA／Curry最後3分鐘狂轟14分收割比賽　勇士113:109險勝墊底活塞

NBA／勇士內部風暴！Kuminga不滿Steve Kerr調度　兩人一對一深談

▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga不滿Steve Kerr調度，兩人一對一深談。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga不滿Steve Kerr調度，兩人一對一深談。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga，近期傳出不滿球隊調度，尤其是他跟總教練Steve Kerr一對一深談，Kuminga認為，這次談話進行得很好，也澄清自己從未抱怨過上場時間，他說：「我認為這談話進行得很好，這一切是為了更加了解彼此、更多交流。我們的談話讓我感到舒服，也讓他感到更舒適。」

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在Green被禁賽後，歸隊遙遙無期，勇士Kuminga之前面對金塊，在前三節就拿到16分，卻在第4節坐板凳，不過勇士慘遭逆轉，賽後Kerr作出調整，勇士昨(6）日與活塞之戰，Kuminga上場35分38秒，11分6籃板的表現，幫助勇士以113:109擊敗活塞。

Steve Kerr表示，「他是一名年輕的傢伙，他想上場打球，我只是告訴他每個人都想上場打球，我們有很多人可以上，所以每晚的陣容會有點不同。」

勇士隊爆出信任危機，主將Stephen Curry也被問及此事，他表示自己可以理解Kuminga的沮喪情緒，但也表示在這個聯盟中最重要的是「不要讓別人替你說故事」，而無法親自表達想說的話。

Kuminga在擊敗活塞後表示，「負面情緒這對我和球隊都沒有幫助，每次我有動力的時候，我都覺得自己打得很好。」

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