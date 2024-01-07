NBA／Draymond Green將回歸！共禁賽12場 聯盟確認取得參賽資格
根據美國媒體《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，經過12場禁賽後，聯盟已經恢復Draymond Green的參賽資格。這位明星大前鋒因為多次在場上失控的暴力行為而被禁賽，他在攻防兩端為勇士隊帶來的加乘巨大，回歸將有望提升球隊戰力。
記者黃建霖/綜合報導
Green因打到菲尼克斯太陽隊中鋒Jusuf Nurkic的臉部而被無限期禁賽，他因此缺席了3周多的時間，NBA官方希望他在這一段時間能夠解決自己的問題。作為回歸要求的一部分，他必須接受諮詢並與聯盟和球隊定期開會。
NBA在一份聲明中確認Green已經滿足了所有要求，從而允許他復職。「在12月14日（台灣時間15日）開始的禁賽期間，Green總共缺席了12場比賽。這段期間，他依序完成了一些步驟，證明自己努力讓行為符合NBA球員的預期標準。」
Charania表示，Green大概需要一周的時間來恢復身體強度，然後就可以回歸賽場。不過目前勇士隊在輪換調度上引發將帥信任危機，Green的回歸可能會加劇這樣的情況。
在缺少Green的期間，勇士曾拉出一波連勝，球隊年輕球員的發揮也很出色。他身為核心，回歸後必定將佔據一個先發位置，屆時總教練Steve Kerr要如何安排、來讓所有人都滿意，也將是教練團遭遇的一個難題。