NBA／Curry最後3分鐘狂轟14分收割比賽　勇士113:109險勝墊底活塞

NBA／Draymond Green將回歸！共禁賽12場　聯盟確認取得參賽資格

▲根據美國媒體報導，經過12場禁賽後，聯盟已經恢復Draymond Green的參賽資格。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美國媒體報導，經過12場禁賽後，聯盟已經恢復Draymond Green的參賽資格。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據美國媒體《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，經過12場禁賽後，聯盟已經恢復Draymond Green的參賽資格。這位明星大前鋒因為多次在場上失控的暴力行為而被禁賽，他在攻防兩端為勇士隊帶來的加乘巨大，回歸將有望提升球隊戰力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Green因打到菲尼克斯太陽隊中鋒Jusuf Nurkic的臉部而被無限期禁賽，他因此缺席了3周多的時間，NBA官方希望他在這一段時間能夠解決自己的問題。作為回歸要求的一部分，他必須接受諮詢並與聯盟和球隊定期開會。

NBA在一份聲明中確認Green已經滿足了所有要求，從而允許他復職。「在12月14日（台灣時間15日）開始的禁賽期間，Green總共缺席了12場比賽。這段期間，他依序完成了一些步驟，證明自己努力讓行為符合NBA球員的預期標準。」

Charania表示，Green大概需要一周的時間來恢復身體強度，然後就可以回歸賽場。不過目前勇士隊在輪換調度上引發將帥信任危機，Green的回歸可能會加劇這樣的情況。

在缺少Green的期間，勇士曾拉出一波連勝，球隊年輕球員的發揮也很出色。他身為核心，回歸後必定將佔據一個先發位置，屆時總教練Steve Kerr要如何安排、來讓所有人都滿意，也將是教練團遭遇的一個難題。

NBA／勇士內部風暴！Kuminga不滿Steve Kerr調度　兩人一對一深談

NBA／勇士爆將帥信任危機　Curry談Kuminga：別讓他人替你說故事

NBA／Chris Paul左手骨折將進行手術　勇士升上西區第10卻傳噩耗

NBA／湖人113:127吞下4連敗！排名已被勇士反超　詹皇砍32分無用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選