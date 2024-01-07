總統大選出奇招！4號候選人掃街拜票 女《鬼》現身西門町幫助攻
全球首部IMAX泰國鬼片《鬼聲泣》改編自北碧府家族真實靈異故事，由《陰巢》導演塔偉華温泰（Thaweewat Wanta）攜手《騙騙愛上你》泰國男神納得克（Nadech）打造全新恐怖懼作，泰國上映以來已成功賣近5億泰銖、榮登4週票房冠軍，成為泰國影史最賣座前10名電影。宣傳期適逢台灣2024總統大選，片商特別讓「電影女鬼」化身4號候選人，現身在台北西門町街頭拜票，身著競選紅背帶與背心，發送競選小物「電影政見衛生紙」，懇請民眾請進戲院買電影一票！
記者黃雅琪／綜合報導
《鬼聲泣》配合選舉時事，KUSO呼籲3大觀影政見，「一、約會告白首選，少子化的救星。二、買票破財消災，拯救台灣GDP。三、真．新南向友好，泰國鬼片看起來。」讓現場民眾又笑又怕、娛樂十足，紛紛拍照留影表示：「這部泰國鬼片來真的，不可能還有競選衛生紙」、「泰會搭時事了，我投4號候選人《鬼聲泣》一票！」
電影《鬼聲泣》由「趙又廷」、「彭于晏」混合體之稱的人氣泰星納得克（Nadech）主演，在泰國上映創下疫情後4年來最高開片紀錄，僅用2天就突破1億泰銖！劇情取材自真實發生在1972年泰國北碧府的家庭慘案，某天村莊謠傳的女鬼竟意外纏上大妹妍恩，讓她猶如中邪般全身病懨懨，為了救回大妹，全家人陷入陰魂不散的「鬼聲音」夢魘。《鬼聲泣》1月19日全台上映。
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