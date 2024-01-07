NBA／MVP大熱門Joel Embiid因膝蓋腫脹缺陣 對尼克一役不慎扭傷
費城76人隊今（7）日以109:120不敵猶他爵士，球隊當家中鋒、本季MVP熱門人選Joel Embiid因傷缺陣，根據費城當地媒體相關報導，他是在上一場對尼克的比賽中受傷的，左膝開始出現腫脹的情況。
記者黃建霖/綜合報導
Embiid在此役賽前的狀態被改成出戰成疑，最終也確定不能打。《費城問詢報》記者Gina Mizell表示：「Embiid現在因膝蓋腫脹而被列入傷病名單。他在昨晚輸給尼克隊的比賽中，扭傷了膝蓋。」
本季至今，Embiid出賽了27場比賽，場均貢獻34.6分11.8籃板6助攻1.1抄截和2阻攻，投籃命中率為53.5%，三分命中率為36.0%。率領76人隊在前34場比賽取得23勝11敗的戰績，排名東區第3。
昨天76人以92:128輸給了紐約尼克，他出賽36分鐘，得到30分10籃板、3助攻1抄截3阻攻，出手23次命中10球。
今晚面對重建中的爵士，儘管76人主控T. Maxey攻下25分9助攻，但在少了Embiid在禁區坐鎮的情況下，他們攻防表現都有所下滑，被爵士大前鋒L. Markkanen砍下33分，最終落敗。