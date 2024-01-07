黃曉明緋聞女友突喊：老公我愛你！被瘋狂洗版「要公開戀情嗎」
中國46歲人氣演員黃曉明與前妻Angelababy（楊穎），2022年1月宣布離婚震撼演藝圈，他隨後和企業家網紅葉珂爆出新戀情，傳出已經帶女方去見家長，不過雙方沒有正式宣布這段戀情，葉珂昨（6）日和粉絲直播時突然接了通電話，似乎在跟另一半聊天撒嬌，不斷脫口數次「老公我愛你」，讓網友全都瘋狂了，不斷洗版「對方是黃曉明嗎？」、「現在要官宣戀情了嗎？」
記者江芷稜／綜合報導
年約31歲的葉珂，是知名淘寶品牌老闆，住在價值4億元台幣的豪宅，經濟實力不容小覷，她外貌亮麗，還有商業頭腦，甚至外型有點Angelababy的影子，是黃曉明喜歡的長髮大眼清純類型，不過她曾有過一段婚姻，和深圳知名「礦山太子」結婚，生下一對子女，目前是單親媽媽，與黃曉明戀情也傳了近2年。
葉珂昨晚開直播時，突然接了一通電話，對著電話那端不停重複說著「老公我愛你」，似乎與對方晚上有約，要等應酬完再碰面，網友聽到她曖昧又撒嬌的表現，猜測是跟黃曉明示愛，瘋狂在留言區洗版「請問對面是黃曉明嗎？」她結束電話後說「不好意思，剛和朋友在玩真心話大冒險，不要瞎扯」，還跟朋友抱怨「完了，我的劇情變抓馬」。
黃曉明日前被拍到帶兒子「小海綿」出去玩，有網友認為葉珂此舉是在宣示主權，不斷留言問她「要官宣戀情了嗎？」還有人發現她過去影片背景，與黃曉明、Angelababy當年新婚豪宅格局相似，質疑她住進了baby的婚房，怒罵她是小三，葉珂也在評論區回覆「不是，煩死了我的天」，否認插足黃曉明的婚姻。
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