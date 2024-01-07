柯文哲稱韓國瑜「有壓力配合棄保」！侯友宜冷回：韓目標很清楚
國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨在桃園造勢時，聲稱表示投給民眾黨總統候選人柯文哲是「空氣槍」，非常熱鬧但不會贏，柯文哲回應，可以理解韓也是受到很大的壓力一定要配合操作棄保，「其實這個跟他私下跟我講的都不一樣」。對此，侯友宜今（7）日回應，韓國瑜說集中選票支持侯康配，還把內心話「捍衛中華民國顧台灣」這份心情，這事情講了好次，強調「韓國瑜目標很清楚」。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜選前黃金週先到桃園替立委候選人萬美玲進行車隊掃街，會前接受媒體聯訪，針對韓國瑜說法，侯友宜認為，韓國瑜說集中選票支持侯康配，還把內心話「捍衛中華民國顧台灣」這份心情，這事情講了好次，尤其在造勢場合他聽過好幾次，所以韓國瑜目標很清楚，要完成政黨輪替、民主需要制衡，至於抹黑抹紅是傷害民主自由，選舉重要關鍵時刻，不需要做這些事情，大家面對事情，好好集中選票，完成最後一哩路，完成政黨輪替。
而柯文哲昨天在台中造勢提到，「只要換國民黨那隻猴子爬到樹上，一樣是屁股紅的」，是否在攻擊侯友宜？侯友宜則冷笑說，他從來都不會做己所不欲、勿施於人的事，他們正正派派、認真努力，用台灣人善良老實贏得最後勝利。
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