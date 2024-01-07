轟賴清德公器私用、黨政不分！侯辦：根本是行政不中立「在路上」

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黃子哲指出，賴清德以副總統身分參與選舉，卻不請假，還動用總統府資源打選舉，賴清德被抓包用副總統身分，參加客家親子劇活動、鋼鐵公會慶祝大會、當代數位教科書國際論壇等公務活動，卻穿著「挺台灣」競選外套，且身邊皆有部會首長的陪同，已經完全違反《行政中立法》第13條的規定，其中客委會的紙風車劇團客家親子劇活動，更有多位立委候選人大剌剌穿著競選背心出席，客委會臉書、網站還放上照片宣傳，客委會儼然變「輔選會」，是不是該說清楚講明白。
黃子哲痛批，賴清德就是「敢」，敢說中華民國是神話是災難、敢極盡所能對侯友宜抹紅抹黑、敢蓋違建還說謊甚至不實申報財產，更敢用國家機器及行政資源為自己輔選，俗話說「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」賴清德還沒當上總統，就已經顯現出威權霸道的性格，賴清德「把選舉戰袍當龍袍穿」，穿了以後，橫行無阻，為所欲為，可惡至極，這不是美德，這是德不配位。賴清德毫無基本的民主法治素養，若當了總統，一定更無法無天，將對台灣民主造成威脅與傷害，是中華民國史詩級的大災難。
台北市議員李明賢表示，國家機器是用來服務人民，不是用來從事競選工作，但現在民進黨政府變全家就是你家，行政部門通通動起來。官網、Facebook、Youtube本應該是政府應貼近人民、宣傳政策的管道，但到了選舉期間，有些政府單位竟已經變成民進黨的附隨組織，淪為政黨打手，全然不顧行政中立，儼然就是除了黨媒、網軍之外的另一支選舉國家隊。
台北市議員詹為元痛批，賴清德承諾解密高端至今已經8天，但卻是沒有任何具體行動，薛瑞元不是說沒有不能公布的事，那為什麼到現在還沒看到合約內容？而我們更看到衛福部的粉專，竟然為了一家私人的高端公司，解釋法律的結果，很明顯就是違反該有的行政分際，沒有人要否定國產疫苗的發展，但如果變成民進的黨產疫苗，我們絕對要揭露，並拒絕民進黨以行政力量為其護航。
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