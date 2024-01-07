劉德華一見鍾情朱麗蒨！愛情長跑37年「祕戀過往」全公開
華仔劉德華與朱麗蒨1987年開始交往，2008年在拉斯維加斯註冊結婚，婚後育有一名女兒劉向蕙，愛情長跑至今長達37年，夫妻倆是香港娛樂圈中羨煞旁人的「銀色夫妻」，但兩人對於相識過往始終沒有透露。近日馬來西亞資深媒體人葉嘯說自己是「媒人」，牽線他們認識：「華仔對她可說是一見鍾情，聊了約半小時！」
記者黃雅琪／綜合報導
馬來西亞資深媒體人葉嘯在臉書透露，劉德華與朱麗蒨相識過往：「朱麗蒨是在80年代在我安排下，有機會見到來馬（馬來西亞）演出的劉德華，當晚一同去見劉德華的包括朱麗蒨的妹妹朱麗樺。初次見面，由於朱麗蒨的外形正是華仔中意的樣子，華仔對她可說是一見鍾情，聊了約半小時。」透露當年是因為兩人不想公關關係，他才會保持沉默、守住祕密。
葉嘯接著提到，當年是沒有手機只有座機的年代，想要打電話要到餐廳櫃檯投幣使用：「華仔離開吉隆坡約一星期，回去了香港，我到朱麗蒨的餐廳用餐，妹妹朱麗樺陪我在餐桌，只見朱麗蒨苦守在電話機旁，朱麗樺悄悄告訴我『她在等劉德華的電話』，果然不久電話響了正是劉德華，她似乎墜入愛河，一臉甜滋滋的樣子。」
葉嘯補充道，朱麗蒨從不跟他說戀情進展，默默成為劉德華身後的女人：「也許正是這樣，劉德華才會更加珍惜愛護朱麗蒨，以至成為現在的劉夫人，並有了一個漂亮的女兒，過著幸福的日子。」劉德華近日為電影《金手指》接受鄭裕玲訪問，也罕見自爆與朱麗蒨私下互動：「在兩個不同的地方，可以半年不通一個電話。」
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