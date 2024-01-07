陳亞蘭「吃餅乾果腹」賣房全為歌仔戲！曝恩師楊麗花私下超暖互動
「金鐘視帝」陳亞蘭今（7）日出席「歡喜大圍爐2024歌仔戲公益辦桌」，邀請台灣優質生命協會的社福獨居長輩們聚餐吃飯，一同在室內欣賞歌仔戲演出，也履行疫情前的承諾。為了歌仔戲付出一切的陳亞蘭，笑說自己已經沒有房子可以賣了，每天早出晚歸只吃餅乾果腹，讓恩師楊麗花看不下去，特地留飯菜在冰箱，叮嚀她要記得吃飯。
記者詹鎰睿／台北報導
演藝事業忙碌的陳亞蘭表示，她每天早出晚歸，在家很少會碰到楊麗花，不過楊麗花都會暖心準備飯菜，希望陳亞蘭回來後可以吃，但總有事跡敗露的時候，「她（楊麗花）會打電話問我，我都說有吃啦，然後趕緊叫別人幫忙吃。」雖然彼此不常碰到面，但中間還是會互相打電話報平安，「我住在人家家裡，每天來來去去也不是辦法，還是得要和主人報告一下吧！」
由於陳亞蘭去年已經把手上3棟房產賣掉，全部投入歌仔戲，被問到有沒有機會賺回來？陳亞蘭則說「我看很難喔，現在都翻倍了！」並透露自己每天都是吃餅乾配白開水果腹，對資產看得相當豁達，「反正離開了也帶不走。」
至於平常會不會補貼楊麗花生活費？陳亞蘭說，「阿姨她不收啦，她說拿那個錢就沒有意思，就沒那情感了」，都是趁著逢年過節或是生日時，送禮給對方補回來。
提到去年3月傳出心臟不適等狀況，陳亞蘭透露，目前較注重養生，「就是多睡一點！」努力補足睡眠，而且常常每天只吃一餐，「有我就吃，沒有我就不吃」，每3個月定期回診一次，幸好給醫師檢查後，身體機能都很正常，沒有營養不良的現象，讓她自豪直呼：「現代人要營養不良，也很難啦！」
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