NBA／湖人低潮的原因不全在Darvin Ham　但炒掉他未必不是一選擇

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但這一季湖人加入了許多新球員，他們必須想辦法將這些人融入體系之中、並確定輪換，但賽季之中的波動，讓這件事做起來格外困難。再加上季中錦標賽後，球員感到身心疲勞，狀態有所下滑，這也讓他們近期進入到低潮期。
隨著戰績越來越糟糕，對於Ham的批評開始增加，特別是Austin Reaves和八村壘這些上一季就在湖人、並且在大賽上證明過自己的球員來說，這一季他們的輪換不固定、上場時間被切割零碎，很難找到自己的節奏，自然會有所不滿。
湖人記者Jovan Buha已經表明，湖人球員對Ham的先發陣容安排和場上輪換有意見，內部的聲音主要就是來自於八村壘、D'Angelo Russell和Reaves這些人。此外，LeBron James不喜歡「5鋒線」陣容，他希望能有一名持球者和自己搭配，點名想和Reaves一起打球，所有人都開始將問題指向Ham，這對他來說非常不利。
Ham有他的委屈之處，就如他所說「賽季是一場馬拉松」，他去年帶領湖人打進西區決賽，今年也拿到了季中錦標賽冠軍，在幾周之前，他還受到外界讚揚，如今卻成為過街老鼠，人們確實對他吹毛求疵了一些。
而且湖人就陣容上來說是一支「季後賽球隊」，他們防守出色，球星能力強，當比賽進入到高強度的比拚時，他們擁有贏球的信心和實力。但是那種狀態和專注不可能維持整個賽季——那樣太累人了，所以湖人在季中賽後狀態迅速下滑，防守無法維持，進攻就少了轉換機會。
當今聯盟是進攻時代，就算是在過去，季賽一直以來也都是進攻型球隊的天下，因為這樣最省力，在例行賽沒有人和你玩命的。而在這方面，湖人和列強一比相形見拙，進攻端過度依賴詹皇和AD擋拆，球隊沒有人三分球命中率破4成，在整個LeBron James時代，他們的賽季進攻效率除了奪冠的2019-20賽季之外，都低於平均水準。
這樣一支球隊任何教練帶起來都會感到吃力，更不要說還要安排老邁的James和易傷的Davis輪休。但是Ham無法活用自己手中旗子也是事實，就像Anthony Davis受訪時說的那樣，球員缺陣不是藉口，每一支球隊都有這個問題，湖人更衣室內有足夠的天賦去贏球，那Ham就應該排出像樣的陣容。
上賽季的季後賽，Tyler Herro和Victor Oladipo首輪就受傷報銷了，Erik Spoelstra也仍率邁阿密熱火隊打進到總冠軍賽。當你執教一支受矚目、有冠軍希望的球隊時，這就是你必須要做到的，那是你換取聲望和榮耀的軍令狀。
相比於球員，有時候換掉一名總教練的代價更小，也能快速的改變低迷的士氣，而不傷及球隊的陣容軸心骨——即使問題並不全出在教練團也是如此。Ham應該還沒忘記Frank Vogel是怎麼離開的。
現在，湖人還有很多時間可以調整，高層也給予了Ham很多支持，但那種信任終有一個極限。Jovan Buha認為下一場對快艇的賽事將會是個考驗，我們可以拭目以待。