藍白合示範區尷尬翻車？藍4小雞柯文哲造勢場外被嗆「棄侯保柯」
民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台中市舉辦造勢晚會，現場湧入超過3萬支持者。與民眾黨中一選區立委候選人蔡壁如組成「台中F4加蔡」的國民黨4名立委候選人，散場時在出口拜票，柯粉朝他們大嗆「棄侯保柯」，場面尷尬。網路隨即流傳多種版本影片，嘲笑「大型翻車現場」、「起風了，藍營帶槍投靠！」民眾黨台中市主委江和樹表示，台中立委一直都是藍白合，大家朝最大目標共同努力，但也酸說「如果國民黨的總統候選人那麼強，他們也不用過來了」。
記者顏幸如／台中報導
總統選舉藍白合失敗後，台中市在國民黨市長盧秀燕促成下，中一選區力挺蔡壁如，蔡壁如也與國民黨新人林家興、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋組成「台中F4加蔡」團體，宣稱台中是立委藍白合示範區。昨天民眾黨總統候選人柯文哲在台中大里舉辦造勢晚會，現場人潮外溢到周遭道路，場內外擠得無法動彈。「台中F4」等4名藍營小雞，也在散場時在場外一字排開尋求支持。
然而情緒激昂的柯粉們經過時，不斷朝他們大喊「棄侯保柯」，還高舉手喝倒采，4人不斷說謝謝，還是掩蓋不了柯粉們的聲浪，場面尷尬。網路隨即流傳「起風了，藍營帶槍投靠！」、「侯友宜退選還來得及」、「蹭熱度大型翻車現場」等多種版本影片。
民眾黨市黨部主委江和樹今（7）日說，台中立委一直都是藍白合，朝最大目標共同努力，大里的造勢晚會匯集來自全台中的民眾，8席立委選區希望政黨輪替、國會不過半的人民都會到現場，這股力量就是翻轉台灣的關鍵。但他不忘酸說，「如果國民黨的總統候選人那麼強，他們也不用過來了」。他表示4人很勇敢，「到場的意味也非常明顯，是不是把侯友宜放棄了？」
林家興強調4人堅定支持侯友宜，大里是他的選區，其他3位戰友和他在現場訴求「台中藍白合作」、「國會改革」、「把國會還給你」，民眾黨的支持者當然是他們爭取的對象，就如國民黨地方人士也會幫蔡壁如舉辦造勢活動一樣。
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