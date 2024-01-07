勃起小於7公分快看泌尿科！醫曝台男「平均長度」：硬度更重要
許多男性認為生活「性不性福」重點在於勃起後的長度為何？對此馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕表示，台灣成年男性勃起後長度約9至15公分，這樣的長度是足以讓女性伴侶產生性刺激感，不過若未勃起前小於4公分，勃起後小於7公分，就應該到泌尿科做細部檢查，也不應尋求偏方，過度追求增長陰莖。
記者張志浩／綜合報導
陳鈺昕指出，台灣成年男性勃起後長度約9至15公分，平均約在12至13公分之間，略遜於全球13.58公分的平均尺寸，但民眾不能有「陰莖越長越好的迷思」，由於女性陰道約7至11公分，且「性敏感帶」大約在陰道前三分之一端，所以台灣男性勃起後的平均長度，都是能讓女性伴侶產生性刺激感。
陳鈺昕強調，「硬度比長度更重要」，只要與另一半性生活和諧，長度並非特別要關注會在意的重點，不過若未勃起前小於4公分、勃起後小於7公分就可能要注意是否有性功能障礙或其它疾病纏身；仍處在第二性徵發育期的族群，則建議盡早經小兒內分泌科醫師評估是否基因或荷爾蒙出狀況。
北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師柯明中也說明，據統計，勃起功能障礙在40至70歲盛行率約30至50%，危險因子包括熬夜、抽菸、飲食等不好的生活型態，其餘如高血壓、心臟病、糖尿病等都有可能影響勃起功能。